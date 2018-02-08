Афиша на выходные: Олимпиада, претенденты на «Оскара» и три фотовыставки

ГМИИ им. А.С. Пушкина

В Пушкинском музее открылась первая в России выставка работ одного из изобретателей фотографии - Уильяма Генри Фокса Тальбота. Здесь представлены редкие снимки - около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта, а также устройства для создания изображений - камера-обскура и камера-люцида - из собрания Политехнического музея в Москве

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