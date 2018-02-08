Афиша на выходные: Олимпиада, претенденты на «Оскара» и три фотовыставки
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В «Мультимедиа арт музее» в рамках фестиваля «Фотобиеннале 2018» открывается ретроспектива Всеволода Тарасевича - классика советской фотожурналистики, автора знаменитой серии снимков «Ленинград в блокаде». На выставке собраны более чем 300 фотографий Тарасевича, от первых военных снимков 1940-х гг. до предперестроечных репортажей середины 1980-х (на фото: Архангельск, 1960-е. На стоянке детского такси «Карапуз»). Около половины фотографий, вошедших в экспозицию, выставлены впервые
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В Пушкинском музее открылась первая в России выставка работ одного из изобретателей фотографии - Уильяма Генри Фокса Тальбота. Здесь представлены редкие снимки - около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта, а также устройства для создания изображений - камера-обскура и камера-люцида - из собрания Политехнического музея в Москве
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Еще одна важная фотовыставка проходит в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов. Здесь представлены работы финалистов Prix Pictet — международной фотопремии, основанной в 2008 г. Всего покажут работы 12 авторов из семи стран. Среди них россиянин Сергей Пономарев, который получил Пулитцеровскую премию и награду World Press Photo за фотографии беженцев с Ближнего Востока
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9 февраля в южнокорейском Пхенчхане открываются XXIII зимние Олимпийские игры, на которых будет разыграно 102 комплекта наград. Главные события Игр будут транслировать не только российские телеканалы, но и крупнейшие интернет-компании – «Яндекс» и Mail.ru Group
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Из десяти лент, номинированных на «Оскара» как «лучший фильм года», в прокате сейчас три - «Темные времена» Джо Райта, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. «Темные времена» - фильм о начале Второй мировой, где Гэри Олдмен фантастически перевоплощается в Уинстона Черчилля
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«Форма воды» Гильермо дель Торо - картина о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов, - получила главный приз Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и три премии Гильдии кинокритиков США
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Гланый претендент на «Оскара» этого года – фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Режиссер Мартин Макдонах («Залечь на дно в Брюгге») избегает конкретики, дающей слишком очевидную привязку к времени и месту, – это история про всегда и везде. Роль ожесточенной мстительницы Милдред, скорее всего, принесет актрисе Фрэнсис Макдорманд (на фото) второго «Оскара» в карьере
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К китайскому Новому году в ГУМе проводят фестиваль, который включает фотовыставку «Современный Китай: 100 новых мест», выставку «Великий шелковый путь», а также ярмарку китайских товаров и показы фильмов в кинозале ГУМа
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До 11 февраля в кинотеатре «Октябрь» проходит фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву». В секции «Горизонты» покажут ленту «Нико,1988» Сюзанны Никкьярелли (премия в номинации «Лучший фильм» на Венецианском кинофестивале) и анимационный фильм «Кошка-Золушка». В разделе «Венецианская классика» - фильм Микеланджело Антониони «Красная пустыня» («Золотой лев» на Венецианском кинофестивале в 1964 г.)
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Выставка «Ставки на гласность. Аукцион «Сотбис» в Москве, 1988», открытая в музее «Гараж», посвящена событию, ставшему легендарным и знаковым, - первым и единственным московским торгам Sotheby’s, прошедшим 30 лет назад. Самое главное, конечно, документы: фотографии, цитаты из советской и зарубежной прессы, телепередача, сделанная вскоре после события, и трехминутный сюжет в программе «Время»
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