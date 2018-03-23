В Сочи снег покрылся «африканским песком»

Полина Мята (instagram.com/polina_myata)

Как поясняется в сообщении Сочинского специализированного центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, причиной грязного снега стали пыльные бури над севером Африки и пыльца активно цветущих растений, которая при осадках оседает на земле

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