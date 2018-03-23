В Сочи снег покрылся «африканским песком»
Склоны Красной Поляны стали желтыми
Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии из Сочи с желтым снегом. Снег пожелтел из-за песка
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Как поясняется в сообщении Сочинского специализированного центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, причиной грязного снега стали пыльные бури над севером Африки и пыльца активно цветущих растений, которая при осадках оседает на земле
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По словам очевидцев, мелкие частицы песка принесло в город вместе с ветром и дождем
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Горнолыжные курорты Красной Поляны продолжают работать. В справочной курорта «Роза Хутор» корреспонденту ТАСС подтвердили, что снег поменял цвет, однако это не мешает кататься горнолыжникам и сноубордистам
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Сноубордист на «Розе Хутор»
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Курорт «Роза Хутор» под желтым песком
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Метеорологи уверяют, что опасности для жизни тех, кто находится в Сочи, нет. Концентрация песка в воздухе слишком мала
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"Роза Хутор"
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"Роза Хутор"
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