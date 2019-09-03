10 вещей, которые должен сделать турист во Владивостоке
Увидеть самых больших осетровых, встретить закат на пляже, прокатиться на фуникулере
Посетить Приморский океанариум
Приморский океанариум, открытый три года назад на острове Русском, – один из лучших, если не лучший, современный музей России. В нем отлично реализованы и образовательная, и развлекательная функции. Среди обитателей океанариума – амурские калуги (самые большие осетровые в мире), морской лев Айк и морж Миша. Не пугайтесь, когда таксист высадит вас у шлагбаума на въезде на территорию океанариума – за шлагбаумом будет остановка шатла. И не забудьте захватить с собой угощения для выводка лисиц, которые живут на территории океанариума!
Приморский океанариум, открытый три года назад на острове Русском, – один из лучших, если не лучший, современный музей России. В нем отлично реализованы и образовательная, и развлекательная функции. Среди обитателей океанариума – амурские калуги (самые большие осетровые в мире), морской лев Айк и морж Миша. Не пугайтесь, когда таксист высадит вас у шлагбаума на въезде на территорию океанариума – за шлагбаумом будет остановка шатла. И не забудьте захватить с собой угощения для выводка лисиц, которые живут на территории океанариума!
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Отведать главный дальневосточный деликатес
Русские переселенцы прозвали дальневосточный трепанг «морским огурцом» – за сходство формой и пупырышками. «По содержанию минеральных веществ трепанг значительно превосходит других моллюсков и ракообразных, – отмечает в справочнике «Дальневосточный трепанг» профессор Владимир Дьяков. – В нем в 1000 раз больше соединений меди и железа, чем в рыбе, содержатся витамины С, В12, тиамин, рибофлавин; соединения йода, кальция, фосфора и др. Вот эта его медицинская «полезность», вкусовые особенности, ценимые в Китае, Японии и в других странах Востока, в наши дни привели трепанг почти к повсеместному истреблению». С 17 июня 2019 г. Минсельхоз РФ запретил вылов трепанга на Дальнем Востоке. Но уже работают фермы, занимающиеся разведением трепанга – в частности, на острове Русском. Здесь же его и можно попробовать – например, в ресторане Novik Country Club (к московскому ресторатору Аркадию Новикову клуб отношения не имеет, назван по имени бухты Нови’к, в которой и расположен)
Русские переселенцы прозвали дальневосточный трепанг «морским огурцом» – за сходство формой и пупырышками. «По содержанию минеральных веществ трепанг значительно превосходит других моллюсков и ракообразных, – отмечает в справочнике «Дальневосточный трепанг» профессор Владимир Дьяков. – В нем в 1000 раз больше соединений меди и железа, чем в рыбе, содержатся витамины С, В12, тиамин, рибофлавин; соединения йода, кальция, фосфора и др. Вот эта его медицинская «полезность», вкусовые особенности, ценимые в Китае, Японии и в других странах Востока, в наши дни привели трепанг почти к повсеместному истреблению». С 17 июня 2019 г. Минсельхоз РФ запретил вылов трепанга на Дальнем Востоке. Но уже работают фермы, занимающиеся разведением трепанга – в частности, на острове Русском. Здесь же его и можно попробовать – например, в ресторане Novik Country Club (к московскому ресторатору Аркадию Новикову клуб отношения не имеет, назван по имени бухты Нови’к, в которой и расположен)
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Прогуляться по новому кампусу университета
Новый кампус Дальневосточного федерального университета, построенный на острове Русском, принял студентов летом 2013 г. На территории в 800 000 кв. м учатся и работают 23 000 человек, а постоянно проживают 10 500. Одна из главных достопримечательностей кампуса – набережная длиной 1200 м. Территория открыта для посещений, есть гостевая парковка на 100 машин
Новый кампус Дальневосточного федерального университета, построенный на острове Русском, принял студентов летом 2013 г. На территории в 800 000 кв. м учатся и работают 23 000 человек, а постоянно проживают 10 500. Одна из главных достопримечательностей кампуса – набережная длиной 1200 м. Территория открыта для посещений, есть гостевая парковка на 100 машин
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Прокатиться на фуникулере
Единственный на Дальнем Востоке фуникулер, построенный в 1962 г., имел практическое значение: доставлял студентов и преподавателей от старого здания университета (Восточного института) к верхнему кампусу, расположенному на вершине сопки Орлиная, и обратно. В 2013 г. студенты уехали на остров Русский, верхний кампус снесен, но фуникулер по-прежнему ходит – теперь для туристов, поднимающихся на смотровую площадку с видом на бухту Золотой Рог
Единственный на Дальнем Востоке фуникулер, построенный в 1962 г., имел практическое значение: доставлял студентов и преподавателей от старого здания университета (Восточного института) к верхнему кампусу, расположенному на вершине сопки Орлиная, и обратно. В 2013 г. студенты уехали на остров Русский, верхний кампус снесен, но фуникулер по-прежнему ходит – теперь для туристов, поднимающихся на смотровую площадку с видом на бухту Золотой Рог
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Сделать селфи на площади Владимира Войновича
Подсказка: ее официальное название – площадь Борцов за власть Советов, и на ней соседствуют памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, огромное здание краевой администрации и новый, почти достроенный кафедральный собор. Фон для селфи каждый волен выбирать в соответствии со своими архитектурными и идеологическими пристрастиями. Поклонники романа «2042» могут перезвездиться
Подсказка: ее официальное название – площадь Борцов за власть Советов, и на ней соседствуют памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, огромное здание краевой администрации и новый, почти достроенный кафедральный собор. Фон для селфи каждый волен выбирать в соответствии со своими архитектурными и идеологическими пристрастиями. Поклонники романа «2042» могут перезвездиться
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Сходить в Музей трепанга
В частном музее трепанга, ориентированном в первую очередь на группы китайских туристов, отлично совмещаются патриотизм, просвещение и коммерция. Туристам доказывают, что Дальний Восток никогда не был колонизирован китайской империей – китайские рыбаки лишь добывали здесь трепанга, а первые города построили русские. Музей заканчивается магазином, а экскурсоводы столь увлекательно рассказывают про дальневосточный морской огурец и его полезные свойства, что устоять и не купить почти невозможно
В частном музее трепанга, ориентированном в первую очередь на группы китайских туристов, отлично совмещаются патриотизм, просвещение и коммерция. Туристам доказывают, что Дальний Восток никогда не был колонизирован китайской империей – китайские рыбаки лишь добывали здесь трепанга, а первые города построили русские. Музей заканчивается магазином, а экскурсоводы столь увлекательно рассказывают про дальневосточный морской огурец и его полезные свойства, что устоять и не купить почти невозможно
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Увидеть железнодорожный вокзал
Если вы не приехали во Владивосток поездом, прийти на вокзал нужно обязательно. И сравнить владивостокский вокзал с Ярославским вокзалом в Москве: две крайние точки Транссибирской магистрали архитектурно перекликаются
Если вы не приехали во Владивосток поездом, прийти на вокзал нужно обязательно. И сравнить владивостокский вокзал с Ярославским вокзалом в Москве: две крайние точки Транссибирской магистрали архитектурно перекликаются
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Взглянуть на город с высоты
Sky bar Pacific на 12-м этаже отеля Lotte – одно из немногих видовых заведений во Владивостоке. До того как в 2018 г. отель Hyundai стал отелем Lotte, его наполняли в основном бизнесмены, и бар вечерами всегда был полон. Но после смены собственника отеля сменилась и категория его гостей, а туристы предпочитают проводить время в городе, а не в отеле. Руководство Lotte Hotel Vladivostok в ходе грядущей реконструкции хочет сделать вместо бара дополнительные номера, так что нужно спешить
Sky bar Pacific на 12-м этаже отеля Lotte – одно из немногих видовых заведений во Владивостоке. До того как в 2018 г. отель Hyundai стал отелем Lotte, его наполняли в основном бизнесмены, и бар вечерами всегда был полон. Но после смены собственника отеля сменилась и категория его гостей, а туристы предпочитают проводить время в городе, а не в отеле. Руководство Lotte Hotel Vladivostok в ходе грядущей реконструкции хочет сделать вместо бара дополнительные номера, так что нужно спешить
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Искупаться в Амурском заливе
В Спортивной гавани оборудованы мостки, вход в воду и даже выгорожена буйками зона для купания. В начале сентября вода еще теплая; да, она цвета чая – но когда еще выпадет шанс окунуться в Японское море? Купаться лучше всего на закате. Если все же покажется слишком холодно, согреться можно тут же – в одном из многочисленных баров на набережной
В Спортивной гавани оборудованы мостки, вход в воду и даже выгорожена буйками зона для купания. В начале сентября вода еще теплая; да, она цвета чая – но когда еще выпадет шанс окунуться в Японское море? Купаться лучше всего на закате. Если все же покажется слишком холодно, согреться можно тут же – в одном из многочисленных баров на набережной
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Отметить отъезд шампанским
Взрывной рост въездного туризма повлек за собой подъем ресторанного бизнеса во Владивостоке, в городе уже есть очень достойные рестораны и бары и постоянно открываются новые. Один из лучших в городе – Zuma, ресторан паназиатской кухни с очень приятным миксом европейских и азиатских гостей. А цена на розовое шампанское в нем (в 6400 км от Москвы и в 8760 км от Реймса) начинается от... 5600 руб. за бутылку – большинство московских рестораторов нервно курят в сторонке
Взрывной рост въездного туризма повлек за собой подъем ресторанного бизнеса во Владивостоке, в городе уже есть очень достойные рестораны и бары и постоянно открываются новые. Один из лучших в городе – Zuma, ресторан паназиатской кухни с очень приятным миксом европейских и азиатских гостей. А цена на розовое шампанское в нем (в 6400 км от Москвы и в 8760 км от Реймса) начинается от... 5600 руб. за бутылку – большинство московских рестораторов нервно курят в сторонке
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