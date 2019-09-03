10 вещей, которые должен сделать турист во Владивостоке

Алексей Лебедев / РИА Новости

Отведать главный дальневосточный деликатес

Русские переселенцы прозвали дальневосточный трепанг «морским огурцом» – за сходство формой и пупырышками. «По содержанию минеральных веществ трепанг значительно превосходит других моллюсков и ракообразных, – отмечает в справочнике «Дальневосточный трепанг» профессор Владимир Дьяков. – В нем в 1000 раз больше соединений меди и железа, чем в рыбе, содержатся витамины С, В12, тиамин, рибофлавин; соединения йода, кальция, фосфора и др. Вот эта его медицинская «полезность», вкусовые особенности, ценимые в Китае, Японии и в других странах Востока, в наши дни привели трепанг почти к повсеместному истреблению». С 17 июня 2019 г. Минсельхоз РФ запретил вылов трепанга на Дальнем Востоке. Но уже работают фермы, занимающиеся разведением трепанга – в частности, на острове Русском. Здесь же его и можно попробовать – например, в ресторане Novik Country Club (к московскому ресторатору Аркадию Новикову клуб отношения не имеет, назван по имени бухты Нови’к, в которой и расположен)

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