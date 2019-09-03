Стиль жизни / Досуг

10 вещей, которые должен сделать турист во Владивостоке

Увидеть самых больших осетровых, встретить закат на пляже, прокатиться на фуникулере
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