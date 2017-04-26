Мария Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

Россиянка Мария Шарапова обыграла итальянку Роберту Винчи в матче турнира в Штутгарте. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3. Это первый матч Шараповой после 15-месячной дисквалификации. В следующий раз россиянка встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.

Шарапова была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых требований. После того как россиянка обжаловала это решение Международной федерации тенниса (ITF), срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев.