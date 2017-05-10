На Пречистенке в шахматной фигурке нашли клад времен Ивана Грозного

Археологи нашли на Пречистенке серебряные монеты времен Ивана Грозного, спрятанные в костяной шахматной фигуре слона. Это сообщает портал мэра и правительства Москвы. Находка была сделана при рытье траншеи для замены газовых труб в рамках благоустройства по программе «Моя улица».

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По предварительной оценке, все монеты были отчеканены в период 30–40-х гг. XVI в., то есть были в хождении во время правления Ивана Грозного. Одна из монет отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском. На одну такую копейку можно было купить гуся, отмечает Mos.ru.

Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Другие фигуры этого же набора не найдены. «Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», — подсчитал Емельянов.

Не исключено, что найденный клад войдет в экспозицию археологических предметов, найденных во время работ по программе «Моя улица», решение о его судьбе еще не принято.

Работы по программе «Моя улица» начались в Москве весной. Однако археологический мониторинг, сопровождающий благоустройство, уже помог выявить множество удивительных находок. Среди них тайная комната, или «слух», в основании стены Китай-города, а также более 150 исторических предметов быта москвичей, обнаруженные в районе Лубянки.