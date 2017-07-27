Собянин разрешил регистрировать браки в зоопарке

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил количество учреждений, где можно регистрировать заключение брака в торжественной обстановке. Как сообщает агентство «Москва», это распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы. Теперь заключать брак можно будет на территории Московского зоопарка. Также в список попали усадьба «Кусково», Музей Москвы, Государственный музей А.Пушкина, музей-усадьба «Останкино», Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Московская государственная картинная галерея Илья Глазунова, музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, особняк Смирнова на Тверском бульваре.