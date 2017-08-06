«Тосно» обыграло «Арсенал» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области обыграл тульский «Арсенал» в матче 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голы в ворота тульской команды забили полузащитник Вагиз Галиулин на 49-й минуте матча и нападающий Евгений Марков на 56-й. Голом в составе «Арсенала» отличился полузащитник Кантемир Берхамов на 40-й минуте.

В следующем туре «Тосно» 9 августа примет у себя московский ЦСКА, «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с московским «Спартаком».