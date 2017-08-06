ЦСКА уступил «Рубину» в матче чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл московский ЦСКА в матче 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Голы в ворота московской команды забил нападающий Жонатас на 2-й и 10-й минутах матча. Голом в составе ЦСКА отличился защитник Георгий Щенников на 13-й минуте.

В следующем туре «Рубин» 9 августа примет у себя московский «Локомотив», ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с клубом «Тосно» из Ленинградской области.