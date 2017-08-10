Анонс «Ведомостей» на 11 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

кинорежиссер Брайан Фогель рассказал о своем фильме про Григория Родченкова и допинг на Олимпиаде;

никогда еще не было так трудно уволить американца;

«Матильда» выходит в прокат.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: теоретик современного искусства Виктор Мизиано объяснил в интервью, почему трактовки Министерства культуры вызывают недоумение

и статью на полосе «Комментарии»: может ли государство майнить для себя криптовалюту.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».