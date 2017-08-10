Анонс «Ведомостей» на 11 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
кинорежиссер Брайан Фогель рассказал о своем фильме про Григория Родченкова и допинг на Олимпиаде;
никогда еще не было так трудно уволить американца;
«Матильда» выходит в прокат.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: теоретик современного искусства Виктор Мизиано объяснил в интервью, почему трактовки Министерства культуры вызывают недоумение
и статью на полосе «Комментарии»: может ли государство майнить для себя криптовалюту.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».