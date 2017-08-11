Евкуров призвал ввести цензуру для фильмов вроде «Матильды»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что появление фильма Алексея Учителя «Матильда» заставляет общество задуматься о необходимости цензуры.

«Фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, "Матильда" заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается», - заявил Евкуров в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, в России необходимо больше снимать фильмов, формирующих духовные ценности, патриотические взгляды, нужно приобщать зрителей к культурным традициям страны.

«Нам нужны фильмы - даже не военного, а гражданского патриотизма. И в их основе должны быть любовь к Родине, любовь к истории. Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не "Матильда"», - отметил ингушский лидер.

Евкуров отметил, что в «Матильде» показано кощунственное отношение к российскому императору Николаю II. По его мнению, этот фильм с откровенными сценами не вписывается в ингушский менталитет.

Фильм «Матильда» в России официально выйдет в прокат 26 октября. Накануне Минкультуры выдало ему прокатное удостоверение. Кинолента рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.