Тридцатиградусная жара вернется в Москву на выходные

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в выходные в Москве и Подмосковье ожидается жаркая, солнечная и сухая погода. В большинстве регионов центральной части России до конца недели будет сохраняться теплая погода.

«С завтрашнего дня в течение пяти дней осадков не будет, температура будет расти. Хотя по климату должно становиться холоднее - все-таки середина августа - но вопреки всему погода предпочитает разгуляться», - рассказал Вильфанд.

Жаркая погода установится в московском регионе благодаря приходу антициклона: он обеспечит рост температуры и почти полное отсутствие осадков. В течение недели температура воздуха будет выше +25, а к выходным ожидается до + 30 градусов. Температура будет выше нормы сначала на 4-5 градусов, к выходным - на 6 градусов.

«Без осадков, переменная облачность, словом - хорошая погода», - добавил глава Гидрометцентра.