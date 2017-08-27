Умер режиссер «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер

На 75-м году жизни умер режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер, сообщает издание Variety. По его данным, режиссер ушел из жизни в субботу в Калифорнии. Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Хупер родился 25 января 1943 г. в городе Остин штата Техас. До прихода в кинематограф работал преподавателем в колледже и оператором учебных фильмов.

Он был режиссером, сценаристом и продюсером, специализирующимся на фильмах ужасов. Наиболее известен по фильмам «Полтергейст» и «Техасская резня бензопилой».

«Техасская резня бензопилой» была одним из первых фильмов режиссера. Малобюджетный фильм о маньяках был снят за пару недель.