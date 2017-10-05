«Нелюбовь» Звягинцева допустили к борьбе за «Оскара»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева допущен к участию в конкурсе американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучшая картина на иностранном языке», передает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов.

Всего в этой номинации в 2017 г. будет конкурировать рекордное число участников - фильмы 92 стран подали заявки.

В 2016 г. на «Оскара» были номинированы 85 зарубежных фильмов. Дебютантами конкурса станут ленты из Гаити, Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии.

Вручение «Оскара» будет проходить 4 марта 2018 г. на 90-й ежегодной церемонии. Пять победителей в каждой номинации станут известны 23 января.