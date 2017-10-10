Дуров призвал молодежь отказаться от алкоголя, таблеток и телевизора

В день своего 33-летия создатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров призвал всех, кто «занимается созиданием», отказаться от «самоотравления». Он перечислил на своей странице «В контакте» семь вещей, от которых сам отказался много лет назад и которые, по его мнению, вызывают привыкание и влияют на сознание.

В этот список Дуров включил алкоголь; мясо животных; «таблетки и любые продукты фармацевтики»; никотин и другие наркотические вещества; кофе, черный и зеленый чай, энергетики; продукцию фастфуда, сахар и газировки; телевидение и его аналоги. Он обещал позднее подробно объяснить, почему отказался от потребления всей этой продукции.

По словам Дурова, молодые люди порой испытывают необходимость вести здоровый образ жизни, «но ломаются под давлением социума», так как им говорят, что «иначе нельзя» или что их поведение будет расценено как неуважение. Его собственный пример показывает, что «так» можно, считает бизнесмен. «Если Вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте Ваше окружение», – советует он (сохранена орфография оригинала. – Ред.).

Дуров убежден, что нет будущего у общества, традиции которого построены на самоотравлении. По его мнению, можно строить свою жизнь и новый мир на «ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия».