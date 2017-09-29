Дуров назвал бесперспективными угрозы властей России и Ирана

Притеснение свобод опасно не IT-компаниям, а странам, которые не уважают свободы, считает Павел Дуров Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

У Telegram не осталось юридических привязок в России и Иране, так что атаки властей этих стран на мессенджер останутся без последствий. Это заявил основатель Telegram Павел Дуров, отвечая на вопрос, как уголовное дело в Иране и претензии ФСБ России отразятся на его компании и на нем лично. Он пообещал продолжить защиту контента пользователей России и Ирана из стран, «где уважают свободу».

По его словам, последняя связь Telegram с Россией была «оборвана» в июле 2017 г., когда было прекращено сотрудничество с петербургским ООО «Телеграф», которая брала на аутсорсинг «борьбу со спамом из (сюрприз!) из Ирана и России». Аутсорсинговый контракт был разорван после того, как в июне российские власти пригрозили заблокировать мессенджер. После этого компания распустила всех сотрудников и сменила собственника, написал он.

"К сентябрю, когда российские власти начали слать предупреждения в наш лондонский офис, не осталось никого, кого бы они могли бы атаковать в своей юрисдикции, даже российских модераторов спама", - объяснил Дуров.

В Telegram не обеспокоены попытками отдельных стран преследовать компанию за защиту тайны переписки пользователей мессенджера. Компания, по словам ее руководителя, постоянно готова порвать все личные и деловые связи с такими странами, чтобы у их властей не оставалось рычагов давления на Telegram. "Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я писал раньше про Китай, даже это им не поможет", - уверен он.

Дуров убежден, что будущее за свободой и неприкосновенностью тайны частной жизни, а те, кто хочет вернуться в 30-е гг. ХХ в., обнаружат, что неправы. По его словам, российские и иранские регуляторы не обращают внимания, что уже 2017-й год, мир открыт и связан многочисленными связями. «Если вы принимаете архаичные законы, которые ограничивают свободы, все вы в итоге убьете свою экономику, - предупредил он. - За последние несколько лет Google, Oracle и Microsoft (Skype) закрыли в России отделы по разработкам, и их примеру последовали более мелкие компании».

Сам Дуров спокойно обойдется без поездок в Иран. Невозможность ездить в Россию для него более ощутима, поскольку там живут его родители и он сам «этнический русский» несмотря на паспорт гражданина Сент-Китс и Невис. Однако он надеется, что однажды и Иран, и Россия дойдут до такого состояния, когда и Telegram, и другие IT-компании смогут открывать в этих странах офисы.

Дуров недавно сообщил, что ФСБ в июле запросила у Telegram ключи шифрования, но он их спецслужбе не предоставил. 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении, написал он и выложил «В контакте» копии запроса и протокола. Могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса, пока не известно, сказал Дуров «Ведомостям».

Предоставлять ключи шифрования спецслужбам компании обязывают положения «пакета Яровой». Требование затрагивает компании, включенные в Реестр операторов распространения информации. Включение в него не зависит от юрисдикции оператора. С июля 2018 г., когда пакет Яровой полностью вступит в силу, мессенджеры обязаны будут предоставлять по запросу ФСБ данные о пользователях, их переписку и сообщения голосовых вызовов. Из-за отказа это сделать чиновники могут заблокировать мессенджер.

В Реестре операторов распространения информации Telegram был зарегистрирован в начале июля. После публичной полемики с Роскомнадзором Дуров согласился предоставить данные в реестр: Роскомнадзор угрожал, что в противном случае заблокирует мессенджер. Но внесение мессенджера в реестр не означает, что он будет выполнять требования «антиконституционного и технически нереализуемого пакета Яровой», уточнил тогда Дуров.