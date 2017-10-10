Серебренников назвал современный театр опасным искусством

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников назвал современный театр не только влиятельным и смыслообразующим, но и опасным искусством. Об этом говорится в приветственном письме Серебренникова к участникам мастер-классов на фестивале «Territoriя».

Режиссер находится под домашним арестом, поэтому письмо на открытии фестиваля прочитал его арт-директор Евгений Миронов. Идея «Territoriя» принадлежит Серебренникову, он написал письмо еще в августе, пояснил Миронов.

«Ваши честные ответы на вопросы могут изменить кардинально вашу жизнь или, наоборот, смогут показать вам, что то, что вы делали до фестиваля, это и есть ваш путь и никакого современного театра вам и близко не надо. Согласитесь, и то и другое – хороший результат, он стоит всех усилий», — говорится в тексте письма.

«Главное, будьте честными и искренними перед собой. Это необходимо для любого типа искусства. И помните еще одну важную вещь. Сегодня современный театр – не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда. Так что подумайте об этом. И за работу!» — напутствовал Серебренников участников.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК). Обвиняемые - Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин - по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля «Сон в летнюю ночь». Серебренникова следствие считает организатором аферы. Вину он отрицает.