Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» переведена под домашний арест

Басманный суд Москвы в пятницу решил освободить из-под стражи бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву, которая ранее признала вину в хищении средств проекта «Платформа». Она также дала показания на других фигурантов «дела Серебренникова», в том числе на режиссера Кирилла Серебренникова.

Масляева была переведена под домашний арест, отмечает «Интерфакс».

Фигурантка дела была задержана 23 мая. Она не раз говорила, что «с самого начала заключила соглашение со следствием», и признала свою вину.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).