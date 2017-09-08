Лучшие фотографии «Ведомостей» в августе
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
Соревнования «Танковый биатлон» в подмосковном парке «Патриот»
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Фестиваль фейерверков в Братеевском парке
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Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде
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День государственного флага в Москве
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На форуме «Армия-2017» концерн «Калашников» показал новинки
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Выходные в парке «Музеон»
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По традиции десантники отметили день ВДВ в парке Горького
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Мэр Москвы Сергей Собянин инспектирует город
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Русская пастораль
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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде
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Техническая экскурсия по Останкинской телебашне
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Участник митинга «За свободный интернет» на проспекте Сахарова
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Фестиваль воздухоплавания «Прогулка по облакам» в Рязани
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Вышедший из тюрьмы оппозиционер Сергей Удальцов
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Московское небо
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Рекламная кампания сериала «Игра престолов» в московском метро
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Ретропоезд на выставке «ЭКСПО 1520» в Москве
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Работа аэропорта «Шереметьево»
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