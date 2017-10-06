Следствие просит отпустить под домашний арест бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Следствие просит суд перевести под домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, признавшую вину в хищении средств культурного проекта «Платформа» и давшей показания на других фигурантов дела, среди которых режиссер Кирилл Серебренников. Ходатайство следствия будет рассмотрено судом в пятницу, отметили в суде.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также в розыск объявлена Екатерина Воронова, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках «Платформы».

Фигуранты дела Малобродский и Масляева находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом. Никто из обвиняемых, кроме Масляевой, не признает вину. Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.