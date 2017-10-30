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Шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним

Руководство Netflix приняло решение о том, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним. Его выход запланирован на 2018 г., пишет Variety.

Съемки последнего сезона начались в октябре в Мэриленде. Заявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад.

Как уточняет издание, Netflix не комментирует скандал с обвинениями в адрес Спейси.

Предыдущий пятый сезон вышел в широкий прокат 30 мая 2017 г. Сериал является одним из самых успешных проектов Netflix.