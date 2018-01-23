«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскара»
Американская киноакадемия сегодня объявила список номинантов кинопремии «Оскар». В числе пяти номинантов на лучший иностранный фильм года - картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» (продюсер - Александр Роднянский).
Предыдущий фильм Звягинцева и Роднянского «Левиафан» был номинирован на «Оскара» в 2017 г., но статуэтку не получил. «Нелюбовь» на 70-м Каннском кинофестивале завоевала специальный приз жюри. Агрегатор мировой кинопрессы Rotten Tomatoes дает очень высокую долю положительных рецензий – 93%. В России «Нелюбовь» вышла в прокат весной 2017 г. и собрала 95,4 млн руб.
Помимо российского фильма в шорт-листе четыре иностранных фильма - шведский «Квадрат», «О теле и душе» из Венгрии, «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан).