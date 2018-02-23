Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Политика

Новости

WP узнала о контактах Пригожина с Кремлем до и после удара США в Сирии

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера», находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками за несколько недель до и после удара коалиции США по правительственным силам Сирии, в результате которого погибли россияне. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные американских спецслужб.

Из перехваченных сообщений следует, что в конце января Пригожин говорил высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он «получил разрешение» от неуказанного российского министра двигаться вперед «с быстрой и сильной инициативой», пишет WP. В сообщении от 30 января, по данным издания, бизнесмен говорит, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который запланирован на период с 6 по 9 февраля.

Также в это период учащаются контакты Пригожина с представителями Кремля, пишет издание. В частности, как утверждает WP, бизнесмен связывался с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и его заместителем Владимиром Островенко. Содержание разговоров не приводится. Контакты продолжались до 5 февраля и возобновились после удара США, сообщает газета.

Международная коалиция под руководством США 7 февраля нанесла удар по правительственным силам в Сирии. По данным коалиции, это был ответный удар на атаку штаба сирийской оппозиции. СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники. По разным данным, число погибших колеблется от 11 у «Коммерсанта» до 644 у бывшего командира донбасского ополчения Игоря Стрелкова.

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила гибель пяти россиян, заявив, что они не были штатными военнослужащими. В Минобороны опровергли гибель российских военных в Сирии.