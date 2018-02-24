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Российские лыжники выиграли серебро и бронзу в олимпийском марафоне

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Александр Большунов выиграл серебряную медаль в лыжном марафоне на 50 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Пришедшему первым финну Ийво Исканену он уступил 18,7 секунды.

Большунов и Исканен длительное время лидировали в гонке, однако на финише финский лыжник опередил россиянина.

Третьим стал еще один российский лыжник Андрей Ларьков.

Это шестая серебряная и девятая бронзовая медали для команды Олимпийских атлетов из России на соревнованиях в Южной Корее. Российские лыжники завоевали в Пхенчхане девять медалей.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске и Приходько

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил РБК, что расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько удалено с сайта Алексея Навального. По словам Жданова, теперь Роскомнадзор должен в течение трех дней разблокировать сайт. На момент публикации сайт Навального был не доступен.

В четверг, 22 февраля, политик в эфире «Навальный Live» рассказал о планах удалить расследование. «Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все в основном смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет, и люди будут ее находить», – пояснил Навальный.

Роскомнадзор начал блокировать сайт политика 15 февраля. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько. У Навального было три дня, чтобы удалить материал, после этого сайт был заблокирован. 

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Политика
Новости

Чехия вслед за США решила бойкотировать Кубок мира по биатлону в Тюмени

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Чешские спортсмены отказались от участия в российском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 22-25 марта, сообщает местное издание iDnes. Лидер чешской спортивной федерации Иржи Хамза заявил, что таким образом сборная Чехии продемонстрирует свое негативное отношение к употреблению допинга.

Хамза добавил, что чешские спортсмены готовы к последствиям бойкота. Отсутствие чехов на этапе Кубка мира может изменить квоту на участие биатлонистов из Чехии в последующих соревнованиях.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявила федерация биатлона США. «В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», – говорится в заявлении американской федерации, опубликованном в Twitter.

По мнению федерации биатлона США, Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства WADA. «Проведение соревнований в Тюмени является возмутительным посланием миру в плане антидопингового безразличия», – говорится в заявлении.

В конце прошлого года о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени объявила ассоциация биатлона Канады. Представители канадской сборной также заявили о недоверии к российской антидопинговой системе.

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддержал решение стран бойкотировать соревнования в России. «Обычно пользы от бойкотов немного», – отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит «Р-Спорт»

Политика
Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о Российской академии наук

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон о Российской академии наук (РАН) и реорганизации государственных академий наук. Документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект уточняет цели деятельности РАН, ее основные задачи и функции, говорится в пояснительной записке. В частности, к целям деятельности академии предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России.

Кроме того, к задачам РАН предлагается отнести проведение финансируемых из бюджета фундаментальных научных и поисковых исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также предлагается предоставить академии право направлять в госорганы предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности самой РАН.

Поправки в закон о РАН касаются пяти главных направлений работы академии, пояснил «Интерфаксу» президент Российской академии наук Александр Сергеев. Во-первых, предлагается наделить ее функцией прогнозирования векторов научно-технологического развития.

Во-вторых, у РАН появляются функции контроля за тем, как научные институты ведут фундаментальные исследования в рамках государственной программы. «То есть РАН фактически становится заказчиком исследований для институтов», – говорит Сергеев.

В-третьих, законопроект закрепляет за РАН функции по поддержке научно-технологического задела для обороны и безопасности страны. Четвертый блок изменений касается международного сотрудничества РАН. Пятый – одного из самых острых вопросов: отношений РАН и Федерального агентства научных организаций.

Политика
Новости

МИД России опасается обострения ситуации на Донбассе из-за закона о реинтеграции

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Закон о реинтеграции Донбасса подтверждает нацеленность Киева на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины, считает Министерство иностранных дел России. Подписав этот закон, президент Украины Петр Порошенко фактически перечеркнул минские соглашения, заявили в МИДе.

24 февраля на Украине вступил в силу закон об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Закон определяет, что «временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для России никаких территориальных прав».

В Москве опасаются, что практическое применение этого закона может привести к эскалации конфликта на юго-востоке Украины.

«Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – говорится в комментарии российского МИДа.

«Нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия», – заключили в министерстве.

Политика
Новости

В интернете появились новые фотографии российских Су-57 в Сирии

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Сирийские активисты сообщили, что в Сирию прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. В подписи к размещенным в Twitter фотографиям говорится, что это два новых истребителя Су-57, только что прибывшие на авиабазу Хмеймим.

Ранее на этой неделе уже сообщалось о двух истребителях Су-57 на авиабазе Хмеймим. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре новейших российских истребителя.

Кремль переадресовал вопрос об этом Министерству обороны России. Военное ведомство не комментирует информацию. Пентагон заявил, что размещение Су-57 в Сирии противоречит заявлениям России об уменьшении военного контингента.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства.

У России появился Су-57

Стиль жизни
Новости

CAS дисквалифицировал попавшуюся на допинге российскую бобслеистку

Ведомости
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Российская бобслеистка Надежда Сергеева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) лишена аккредитации зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, говорится в пресс-релизе CAS. В пробе спортсменки обнаружен запрещенный препарат.

В Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек, CAS аннулировал результаты. Разбирательства в ее отношении продолжатся после окончания Игр-2018.

Допинг-проба российской бобслеистки, взятая 18 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане, дала положительный результат. В ней обнаружены следы триметазидина, врачи спортсменке его не выписывали.

Сергеева отказалась от вскрытия пробы «Б», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову. Как правило, отказ от вскрытия пробы «Б» означает, что подозреваемый признает факт наличия запрещенного вещества, отмечает агентство. Спортсменка уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню. 

Смех и слезы российских олимпийцев

Авто
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Владелец китайской Geely стал крупнейшим акционером Daimler

Ведомости
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Председатель совета директоров и основной владелец китайской Zhejiang Geely Holding Group Ли Шуфу собрал 9,69% акций Daimler, сообщил Automotive News Europe со ссылкой на сообщение немецкого автопроизводителя отраслевому регулятору. О покупке крупного пакета акций немецкого производителя, владеющего маркой Mercedes-Benz, также сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Доля акций Daimler, которая стоит по текущей рыночной стоимости около $9 млрд, делает Ли крупнейшим акционером компании, производящей легковые автомобили, грузовики и автобусы. Ли в течение последних недель покупал акции Daimler на фондовом рынке, собрав чуть менее 10%. Два источника Reuters, знакомые с планами Ли, сказали, что собрать долю в Daimler его побудила «драматическая трансформация», происходящая в автомобильной промышленности.

Geely собирается заключить технологический альянс с Daimler по электромобилям и самоуправляющимся машинам, чтобы конкурировать с Tesla, Google и Uber. Ли считает, что «один, два или три производителя из существующих сейчас смогут выжить» в новой технологической гонке, сказал один из источников Reuters. «Он считает, что существующие производители должны объединиться и инвестировать в будущее, чтобы стать одной из двух или трех компаний, которые выживут». В ноябре 2017 г. источники Reuters сообщили, что Daimler отклонил предложение Geely о приобретении 5%-ной доли путем размещения акций с дисконтом. Daimler отказался выпускать новые акции, не желая размыть доли существующих акционеров, говорили источники.

Представитель Daimler назвал покупку акций частными инвестициями Ли. «Мы рады, что получили в лице Ли Шуфу еще одного долгосрочного инвестора, который убежден в инновационных способностях, стратегии и будущем потенциале Daimler, - сказал представитель пресс-службы. - Daimler знает и уважает Ли Шуфу как китайского предпринимателя с высокой компетентностью и передовым мышлением».

По данным Thomson Reuters, покупка доли делает Ли крупнейшим акционером Daimler. Его доля больше, чем у Кувейтского инвестиционного фонда, которому по данным на конец сентября 2017 г. принадлежало 6,8%. Акции Daimler распределены между институциональными (около 69%) и частными инвесторами.

В холдинг Geely входят Volvo Cars и Geely Automobile. В декабре прошлого года Geely потратил $3,9 млрд, чтобы стать крупнейшим акционером второго в мире производителя грузовиков Volvo AB. В прошлом году Geely также получил контроль над британским производителем спортивных автомобилей Lotus и малазийским автопроизводителем Proton, а в 2013 г. он приобрел Manganese Bronze Holdings, производителя черных лондонских кэбов, находившегося в состоянии банкротства.

Geely планирует представить Европе новый автомобильный бренд Lynk & CO, продажи которого начались в Китае в прошлом году.

У Mercedes-Benz существует промышленный альянс с Renault-Nissan, которому принадлежит 3,1% акций Daimler. Немецкий автопроизводитель также объявил о планах производства электромобилей в Китае с действующим партнером BAIC Motor.

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Финансы
Новости

Задорнов назвал объем проблемных активов «ФК Открытие»

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» передаст в специальную банковскую структуру проблемные активы на сумму не менее $10 млрд, сообщил председатель правления банка Михаил Задорнов в интервью телеканалу Bloomberg.

«Нам нужно около трех-четырех месяцев на создание этой структуры. Активы, которые можно назвать "плохими", будут переданы в этот банк, и их сумма составит не менее $10 млрд», – сказал Задорнов. Структура, создаваемая под проблемные активы, будет иметь банковскую лицензию и особый режим требований к капиталу, пояснил предправления.

Решение о разделении активов на профильные и непрофильные и проблемные будет принято в течение двух-трех недель, добавил Задорнов.

Банк «ФК Открытие» с августа 2017 г. находится на санации у ЦБ. Функции временной администрации выполняет Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 г. председателем правления банка является бывший глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

Политика
Новости

Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении КНДР

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters . Новые ограничительные меры усилят давление на КНДР, чтобы заставить страну отказаться от ядерных и ракетных программ, отмечает агентство.

«Сегодня я объявляю, что мы вводим крупнейший в мире пакет новых санкций в отношении северокорейского режима», – сказал Трамп.

Из документа, опубликованного на сайте минфина США, следует, что под санкции попали 27 судоходных и транспортных компаний и 28 судов из КНДР, Китая, Сингапура, Тайваня и других стран, а также один гражданин Китая. Российских компаний в списке нет.

«Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции», – отмечается в документе. Новые санкции направлены на дальнейшую изоляцию Пхеньяна, добавили в минфине. 

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип

Политика
Новости

В Новосибирске автомобиль наехал на пешеходов во время праздничного салюта

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В Новосибирске автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В результате погибли два человека – женщина и трехлетний ребенок, еще три человека пострадали.

Инцидент произошел в 21.00 по местному времени (17.00 мск) рядом с Октябрьским мостом через Обь, откуда жители Новосибирска смотрели салют в честь Дня защитника Отечества.

Автомобиль Honda CR-V сбил пешеходов, двигавшихся по тротуару. Ребенок погиб на месте аварии, женщина скончалась в машине скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. Он задержан, с ним работают сотрудники полиции, добавил собеседник агентства. 

Стиль жизни
Новости

Российские хоккеисты в финале Олимпиады сыграют со сборной Германии

Ведомости
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Сборная Германии по хоккею обыграла национальную команду Канады в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане со счетом 4:3. Таким образом, Германия вышла в финал Олимпиады-2018, где встретится с российскими хоккеистами.

Финальный матч состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.10 мск). За бронзовые медали поборются Канада и Чехия. Матч пройдет в субботу, 24 февраля (начало в 15.10 мск).

Ранее в пятницу россияне обыграли команду Чехии со счетом 3:0. Голы забили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук. Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады впервые с 1998 г.

Смех и слезы российских олимпийцев

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