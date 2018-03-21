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Минкульт отказался возвращать коллекционерам из Германии картину «Христос во гробе»

Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате шедевра Карла Брюллова «Христос во гробе», арестованного ФСБ в 2003 г., коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на отмену конфискации картины Минкульт официально удерживает ее в составе Музейного фонда и коллекции Государственного Русского музея шестнадцатый год без права реставрации и экспонирования. Владельцы привезли картину из Европы на экспертизу, но она была арестована ФСБ и оставлена в музее в качестве вещественного доказательства. Жалобу коллекционеров рассматривает Генпрокуратура.

7 марта 2017 г. КС признал нарушением Конституции изъятие картины в госсобственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела о контрабанде (неправильном таможенном оформлении), в которой обвинялся Певзнер. Президиум ВС пересмотрел ранее принятое решение о конфискации, оставив в силе противоположное решение Леноблсуда, и постановил вернуть картину законным владельцам.

Еще в начале 2018 г. в Минкульт поступило письмо Выборгского горсуда с предписание исполнить вступившее в силу решение о возврате картины.

В феврале пресс-служба Минкульта сообщила газете, что основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют, поскольку в отношении Певзнера «возобновлено производство по уголовному делу». В марте министерство уточнило, что картина остается в музее как «вещественное доказательство» по делу о контрабанде «в связи с возобновлением судебного разбирательства в Выборгском суде». На вопрос, намерен ли Минкульт исполнить решение президиума ВС, изданию сообщили, что в этом постановлении «нет решений, касающихся полномочий Министерства культуры».

По версии Минкульта, судебное разбирательство возобновлено по указанию президиума ВС. В пресс-службе ВС это опровергли, уточнив, что производство по делу Певзнера «завершилось 14 июня 2017 г. отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Неисполнение судебных актов влечет уголовную ответственность чиновников, а новый скандал может привести к росту штрафных санкций в отношении России, отмечают опрошенные изданием эксперты. Адвокат Максим Крупский считает действия Минкульта, «заперевшего» частную собственность как государственную в Музейном фонде, беспрецедентными. Член Совета по правам человека при президенте Юрий Костанов полагает, что на действия министерства должен обратить внимание Следственный комитет.

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