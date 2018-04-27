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В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники

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В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, в Москве в местах массовых гуляний нельзя будет приобрести алкогольные напитки, а также воду и сок в стеклянной таре, сообщает портал московской мэрии.

Ограничение коснется магазинов, расположенных поблизости от мест массовых гуляний – пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво, и прохладительные напитки в стеклянной таре.

Эти меры необходимы «для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений», объяснил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

Бизнес
Новости

Компания «Русский лосось» сменила владельцев

Ведомости
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Более 60% компании «Русский лосось», некогда крупного производителя красной рыбы, получили менеджеры, которые могут быть связаны с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на пресс-службу компании уточняет, что предыдущий владелец - кипрская Elkamo Trade & Invest Ltd. (владельцем считается петербургский предприниматель Михаил Бобров) - перестала распоряжаться 60,02% акций предприятия.

Теперь по 20,04% акций «Русского лосося» перешли Сергею Барабанову и Виктору Фирсову. Владельцем еще 19,93% стал Андрей Сотников. Сегодня Elkamo принадлежит 20,97% компании через ООО «Русак», которое в стадии ликвидации.

Как отмечает газета, новые акционеры могут действовать в интересах Олега Кожемяки, губернатора Сахалинской области и бенефициара находящейся в Приморском крае Преображенской базы тралового флота. Предприятие владеет квотами на вылов около 150 000 т минтая и сельди; по данным Forbes, выручка в 2016 г. — $213 млн.

«Так, полный тезка Сергея Барабанова сегодня занимает пост гендиректора Озерновского рыбоконсервного завода №55 (ОРЗ). Бенефициаром ОРЗ считается господин Кожемяка», - указывает издание.

«Русский лосось» управляет шестью лососевыми фермами под Мурманском общей проектной мощностью 30 000 т в год. Производство было остановлено в 2015 г. после массовой гибели рыбы. Убытки оценивались в 1,5 млрд руб. Акционеры обратились с заявлением о банкротстве. В 2016 г. в отношении «Русского лосося» было открыто конкурсное производство, в апреле 2018 г. его продлили на полгода. До остановки бизнеса на «Русский лосось» приходилось 7,35% рынка.

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Бизнес
Новости

Минтранс подготовит программу развития аэропортов Дальнего Востока на 100 млрд рублей

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Минтранс готовит программу по реконструкции и строительству 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке, сообщил РБК замминистра транспорта Александр Юрчик. Она предусматривает выделение более 100 млрд руб. в течение шести лет, однако точные объемы финансирования еще обсуждаются.

Строительство инфраструктуры предполагается полностью за государственный счет, а возведение терминалов – с участием бизнеса, уточнил Юрчик. Комплексная программа позволит развивать большое количество местных и региональных аэропортов и авиалиний, отметил замминистра.

«Нам надо развивать аэродромную сеть, строить современные полосы, ремонтировать находящиеся в проблемной зоне аэродромы: в маленьких городах, в маленьких поселках, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Забайкалье», – указал Юрчик.

В Минфине сообщили, что пока не получали программу Минтранса. Сейчас строительство и реконструкция аэропортов финансируется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010-2021 гг.». Подпрограмма «Гражданская авиация» (в нее кроме аэропортов включается закупка новых самолетов) предусматривает выделение 1,5 трлн руб., в том числе 300 млрд руб. из федерального бюджета. На реконструкцию и строительство региональных аэропортов Дальневосточного федерального округа в рамках этой подпрограммы заложено 37,5 млрд руб. Таким образом, Минтранс предлагает увеличить эти затраты минимум в 3,7 раза.

В 2013 г. правительство направило 106 млрд руб. на ремонт и строительство аэропортов на Дальнем Востоке. Но 64 млрд руб. из этой суммы не были использованы по назначению, заявлял в конце прошлого года вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Это произошло из-за того, что были плохо подготовлены проекты, не была проведена государственная экспертиза, пояснял он. В результате эти средства перераспределили на другие цели. «Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса», – говорил Трутнев (цитата по ТАСС).

Из 470 аэропортов и посадочных площадок на Дальнем Востоке, которые существовали в 1991 г., функционирует лишь шестая часть, приводил данные Трутнев. По данным Минвостокразвития, в регионе есть 82 аэродрома, но лишь половина из них имеют полосы с твердым покрытием и способны принимать большие самолеты. Износ инфраструктуры аэропортов составляет до 80%.

Как «Пулково» готовится к ЧМ-2018

Бизнес
Новости

Минздрав отчитался о снижении потребления алкоголя в России на 40%

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Среднее потребление алкоголя в России за последние 12 лет сократилось почти на 40%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве происшедшее объясняют результатами «системной работы». Речь идет о запрете на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских учреждениях и спортивных объектах, а также ограничениях на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 08.00.

В феврале Минздрав сообщал о том, что в 2017 г. потребление алкоголя в России составило 10 литров на душу населения, тогда как в 2016 г. этот показатель находился на отметке 10,3 л. По данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя в 2016 г. в России составил 14 литров на душу населения.

В марте Росстат отмечал снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г. По данным ведомства, в 2017 г. от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 г. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 г.

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Технологии
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IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter и Facebook попали в реестр запрещенных сайтов

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Роскомнадзор внес IP-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения Telegram-канала RKNShowtime, автоматически отслеживающего расширение перечня заблокированных ресурсов. Кроме того, в реестр попали также IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

В списке запрещенных оказался один из IP-адресов «В контакте» — 87.240.129.133. Доступ к нему ограничен по запросу Генпрокуратуры. Также в реестр попал 1 адрес «Одноклассников», 3 у Twitter, по 5 у «Яндекса» и Facebook, 14 у Amazon, 29 у Microsoft и 33 у Google. Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал изданию, что всего блокировке подверглись «под сотню» IP-адресов.

По словам Кулина, в список запрещенных попал и так называемый «сервер времени» крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Он используется для синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования. Если блокировка IP-адресов является умыслом, «то будет второй удар – уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», – уверен он. При этом эксперт допускает, что происшедшее, скорее всего – «это взлом Роскомнадзора».

С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. У многих мессенджер работает до сих пор.

Накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в том, что компромисс с ФСБ мог бы быть достигнут, поскольку для удовлетворения требований службы нет технических возможностей.

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Бизнес
Новости

UC Rusal назвал «вымыслом» информацию источников Reuters и Bloomberg

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Вымыслом, не имеющим ничего общего с действительностью, назвала пресс-служба UC Rusal информацию собеседников Reuters и Bloomberg. Представители UC Rusal подчеркнули, что подобные статьи «наносят ущерб деловой репутации компании», а вымысел анонимных источников «создает ложное представление о происходящем». Компания не уточнила, о каких именно материалах идет речь, но оставила за собой право «использовать все юридические меры для защиты своей репутации».

26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, пожелавших остаться неизвестными, сообщило о намерении Дерипаски сохранить контроль над компанией несмотря на заявление минфина США о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае смены контролирующего акционера. Отмечалось, что Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС.

До этого, 24 апреля, Reuters сообщало о деталях подготовки UC Rusal к санкциям. Так, собеседник агентства рассказал, что представители компаний ранее обсуждали вариант введения жестких ограничительных санкций, о которых Вашингтон в итоге объявил 6 апреля, но их только бросило в «холодный пот». «К такому вы никак не можете подготовиться», – приводило агентство слова своего источника.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов, в числе которых Олег Дерипаска и восемь его компаний.

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Политика
Новости

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи началась с рукопожатия на границе

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами, передает Yonhap.

Первым к месту встречи прибыл Мун Чжэ Ин, вскоре к линии, разделяющей две Кореи, подошел и Ким Чен Ын. Они обменялись рукопожатиями, затем лидер КНДР по приглашению коллеги сделал шаг через границу. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу с Южной Кореей со времени окончания войны 1950-53 гг.

Межкорейский саммит стал третьим в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с северокорейским лидером Ким Чен Иром в 2000 г. встречался южнокорейский президент Ким Дэ Чжун, а в 2007 г. – Но Мун Хен. Обе встречи проходили в Пхеньяне.

В начале 2018 г. во время Олимпиады в Пхенчхане Южную Корею посетили две официальные делегации КНДР. В одной из них была младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Тогда же была достигнута договоренность об организации третьего саммита.

Отношения между Южной Кореей и КНДР обострились в октябре 2006 г., когда Северная Корея начала испытания ядерного оружия. В ответ Совбез ООН ввел санкции против КНДР. В частности, были заморожены северокорейские активы в странах - членах ООН, а также ограничен доступ КНДР к иностранным финансовым инструментам. Власти Южной Кореи поддержали санкции против соседей и с 2016 г. проводили регулярные совместные учения с США.

21 апреля КНДР объявила о прекращении испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. В настоящее время ведется подготовка встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

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Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи отыграл «санкционное» падение

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Индекс Мосбиржи по итогам торгов 26 апреля вышел на уровень, предшествовавший началу обвального падения, спровоцированного введением санкций против российских компаний, бизнесменов и чиновников министерством финансов США 6 апреля. В четверг индекс закрылся на отметке 2286,02 пункта (+1,4% по итогам дня). Между тем, в пятницу 6 апреля, когда ближе к концу торгов были объявлены санкции, закрытие состоялось на отметке 2281,23 пункта.

В понедельник 9 апреля индекс Мосбиржи начал снижаться в начале торгов, а потом рухнул, по итогам дня падение составило 8,3%, закрылся индекс на отметке 2090,88 пункта. На следующий день он начал расти и полностью компенсировал падение за 13 торговых дней.

Между тем, долларовый индекс РТС из-за падения курса рубля все еще остается существенно ниже «досанкционного» уровня. 6 апреля он закрылся на 1236,48, а 26 - на 1146,85 пункта (снижение на 7,2%).

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Политика
Новости

В трех аэропортах Москвы начнут штрафовать нарушителей порядка

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Мособлдума на заседании 26 апреля приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области. Теперь в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» начнут штрафовать за нарушение правил поведения. Штрафы также будут выписывать нелегальным таксистам, лицам без определенного места жительства, несанкционированно находящихся на территории аэропортов, передает ТАСС.

Речь идет о правилах, которые устанавливаются подмосковным правительством и распространяются на территории аэропортов, аэровокзальных комплексов и зоны безопасности шириной не менее 30 м от здания аэропорта. Правилами также регулируется оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси, парковке автомобилей, розничной торговле.

Теперь за предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта, фото-, кино- и видеосъемку в коммерческих целях и несогласованное размещение рекламы и плакатов гражданам грозит штраф в размере от 100 до 500 руб., должностным лицам – от 1000 до 2000 руб., юрлицам – от 2000 до 4000 руб.

За засорение помещений аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания, прослушивание музыки без наушников будут штрафовать на сумму от 100 до 500 руб. Штрафы также установлены за попрошайничество или перевозку на территории аэропортов. 

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Бизнес
Новости

HSBC и ФНС готовят мировое соглашение по иску о взыскании долга компании Браудера

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Верховный суд России перенес на 7 мая рассмотрение дела о взыскании с российского подразделения банка HSBC 1,25 млрд руб. налогового долга бывшей компании Уильяма Браудера – ООО «Дальняя степь», передает «Интерфакс».

В суде представители HSBC и конкурсный управляющий «Дальней степи» заявили о готовности сторон заключить мировое соглашение. Детали соглашения не раскрываются. Юристы банка ходатайствовали о рассмотрении иска в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну. Они заявили в суде, что банк признал налоговый долг компании Браудера перед государством, и обязались погасить их.

Дело Hermitage

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Стиль жизни
Новости

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

Ведомости
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Актер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц. Он находится в состоянии комы, утверждает источник ТАСС в медицинских кругах.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - уточнил источник.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что состояние здоровья Джигарханяна оценивается как средней тяжести. У актера возникли проблемы с сердцем, добавил он.

Друг актера Артур Согомонян заявил РИА «Новости», что Джигарханян в одной из столичных больниц проходит профилактическое обследование. «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице», - заявил Согомонян.

С начала 2018 г. это третья госпитализация Джигарханяна. 17 января его доставили в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Проведя обследование, врачи не выявили серьезных заболеваний и выписали актера. 31 января Джигарханяна снова доставили в больницу, однако уже 2 февраля он был отправлен домой.

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Политика
Новости

Дуров назвал маловероятным компромисс между мессенджером и ФСБ

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сомнение в возможности достижения компромисса с ФСБ. «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли», - написал он на своей странице «В контакте». Дуров указал на невозможность исполнения требований ФСБ о выдаче ключей для расшифровки переписки пользователей Telegram. «Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 г.», - отметил он.

Летом 2017 г. представители ФСБ заявили об активном использовании Telegram членами международных террористических организаций, в частности, при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г., в результате которого погибли 15 человек. Позже ФСБ направила Дурову запрос о необходимости предоставления ключей для декодирования сообщений в отношении шести номеров.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», - написал Дуров. Также он сослался на расследование Republic.ru, ссылавшегося на материалы дела о теракте в петербургском метро. Из него следовало, что для связи со своими кураторами один из террористов использовал не Telegram, а WhatsApp.

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