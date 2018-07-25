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Пятеро исполнителей отказались из-за Минобороны от выступления на «Нашествии»

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сообщила об отмене своего выступления на рок-фестивале «Нашествие». «Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на “Нашествии”, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», – написала Монеточка «В контакте». Причину она не уточнила.

Ранее выступать на «Нашествии-2018» отказались группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш». В качестве причины они назвали сотрудничество фестиваля с Министерством обороны. «Там где музыка – нет места оружию», – написала группа «Пошлая Молли».

Минобороны сотрудничает с «Нашествием» с 2013 г. Ведомство представляет на фестивале военную технику, проводит акции патриотического характера и организует пункт записи на контрактную службу в армии. В 2015 г. из-за Минобороны от участия в «Нашествии» отказалась группа «Машина времени». Ее лидер Андрей Макаревич заявил, что у него «нет желания петь песни на фоне танков».

Группы «Элизиум» и «Порнофильмы» отметили, что два месяца назад организаторы фестиваля сообщили о прекращении сотрудничества с Минобороны. «Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация – Министерство обороны все же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию», – сообщила группа «Элизиум» во вторник.

«Нашествие» – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с 1999 г. В 2017 г. «Нашествие» посетили около 200 000 человек, говорится на сайте фестиваля. С 2009 г. «Нашествие» проводится в одном и том же месте – в селе Большое Завидово в Тверской области. В 2018 г. фестиваль пройдет с 3 по 5 августа.

По данным организаторов «Нашествия», в этом году на фестивале выступят около 150 групп. Согласно информации на сайте фестиваля, участие подтвердили «Сплин», Сергей Шнуров, «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Мельница», «Ария», Noize MC и другие исполнители и группы.