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Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова. Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.

Друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян сообщил «РИА Новости», что артист, предположительно, пробудет в больнице около двух недель. «Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения», — сказал Согомонян, не уточнив диагноз.

С начала года это пятая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он проходил лечение в стационаре в мае. В середине января актер был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его увезли в больницу из здания театра. В конце января Джигарханяна снова госпитализировали. В апреле сообщалось, что артист впал в кому из-за проблем с легкими.

Джигарханяну 83 года, он родился 3 октября 1935 г. Сейчас он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра.

На счету актера более 200 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя». Народный артист награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом Почета Армении.