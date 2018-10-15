Sotheby's запустил интернет-магазин антикварной мебели
Аукционный дом Sotheby's запустил интернет-магазин Sotheby's Home для продажи антикварной мебели и предметов интерьера, пишет Bloomberg. Sotheby's получает «намного больше лотов, чем может продать», рассказал руководитель нью-йоркского подразделения Art and Objects Джон Ауэрбах. По оценке Bloomberg, ежегодно Sotheby's продает в категории «антикварная мебель и предметы интерьера» около 400 предметов. Расходы, связанные с хранением, перевозкой и страховкой этих объектов, сопоставимы с расходами по продаже картин стоимостью миллионы долларов, утверждает агентство.
Sotheby's не берет на хранение выставленные на сайте интернет-магазина лоты. Она остаются у продавца до тех пор, пока не будет заключена сделка. Перед тем как выложить информацию о лоте на сайт, Sotheby's отправляет представителя для проверки подлинности и оценки стоимости объекта (в некоторых случаях оценка производится по фото).
Комиссия аукционного дома при онлайн-продаже составляет 50% от цены объекта. При этом покупатель берет на себя расходы по доставке и страховке объекта. Если в течение полугода никто не проявляет интереса к лоту, то информация о нем удаляется с сайта.
В будущем Sotheby's собирается через интернет-магазин продавать предметы искусства. Ранее аукционный дом считал возможным только традиционный формат аукциона.