Футбольный клуб «Реал» уволил главного тренера

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Козак рассказал о планах правительства изучить налоговую нагрузку на экономику

Правительство планирует выработать новую методологию распределения налоговой нагрузки на разные отрасли промышленности в зависимости от доли добавленной стоимости, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Для проведения структурных реформ в нашей экономике необходим дифференцированный подход с точки зрения налоговой нагрузки для различных отраслей экономики, — сказал Козак (цитаты по "Интерфаксу"). — У добывающей промышленности — чисто добывающая промышленность, которая добавленной стоимости создает немного — должен быть, видимо, самый высокий уровень нагрузки. Первый передел, первичная переработка — чуть ниже. Высокотехнологичная продукция должна иметь самый низкий уровень нагрузки».

Сейчас такая системная оценка отсутствует, и задача – правительства в спокойном режиме ее провести, отметил Козак. Правительство ставит задачу не провести ревизию налоговой нагрузки на отрасли, а в целом выработать методологию, подчеркнул он.

Вице-премьер назвал сегодняшнее распределение налоговой нагрузки на различные секторы экономики «очень несправедливым». «Речь не идет только о том, чтобы сравнить нефтяников с металлургами — об этом абсолютно не шла речь. Речь идет о том, чтобы выработать методологию оценки налоговой и иной нагрузки для того, чтобы произвести правильную оценку распределения между различными отраслями в зависимости от доли добавленной стоимости, которую создает соответствующая отрасль», — подчеркнул Козак.

Как писали «Ведомости», по итогам совещания 24 октября у Козака с нефтяными компаниями правительство решило проверить налоговую нагрузку на все «предприятия отраслей промышленности России в зависимости от доли добавленной стоимости в создаваемой ими продукции».

В протоколе совещания говорится, что Минэкономразвития должно представить методику фискальной оценки нагрузки на отрасли к концу ноября. Ведомство должно будет не только учесть налоги на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но и неналоговые обязательные платежи, тарифы на услуги естественных монополий («Газпром», «Транснефть» и РЖД). На основании новой методики Минфин, Минэнерго, Минпромторг и ФАС должны будут провести сопоставительный анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих отраслей до 1 марта 2019 г.

Нефтяники на совещании у Козака говорили, что они платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, рассказывали «Ведомостям» участники этого совещания. Это не совсем справедливо, подчеркивал один из собеседников. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, говорил чиновник финансово-экономического блока. «Перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие», – добавляет он.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов писал Владимиру Путину, что налоговая нагрузка у нефтяников и «Газпрома» выше (13–50%), чем у металлургов (4–17%). На основании этого он предлагал изъять у промышленных предприятий с недостаточной налоговой нагрузкой свыше 500 млрд руб. «сверхдоходов». Предложение не поддержало правительство, вместо этого были достигнуты договоренности о дополнительных инвестициях бизнеса в социально важные проекты.