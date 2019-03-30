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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Ведомости
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Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Веронику Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.

Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-Медиа».

Ковальский работал в «Коммерсанте» с 1990 г. С 1999 по 2011 г. он был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть». В 2011 г. покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В фотогалерее к материалу «Яблочный пуй», в которой говорилось о думских выборах на территории Великобритании, было фото испорченного бюллетеня с оскорбительным обращением к Владимиру Путину. 

В 2012-2013 гг. руководил проектом Openspace.ru. 

Бизнес
Новости

Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых сокращениях

Ведомости
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Крупнейший в России производитель троллейбусов – завод «Тролза» (выпускает также электробусы) предупредил о возможности массового сокращения сотрудников, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области. «В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 г. (500 человек)», – сообщила пресс-служба. Всего, по данным предприятия, на заводе работает около 1000 человек.

Завод «Тролза» основан в 1868 г. Он первым в России запустил серийное производство электробуса с динамической подзарядкой, говорится на сайте предприятия. В 2014 г. компания была признана правительством лучшим экспортером отрасли.

В последние несколько недель предприятие столкнулось с рядом проблем, сообщается на его сайте. В частности, на заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы – с 14 по 31 марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя. А 13 марта был задержан генеральный директор завода Иван Котвицкий. Он подозревается в причастности к даче взятки сотруднику налоговой службы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал предприятию поддержку в сложившейся ситуации. «Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей», – цитирует Радаева РБК.

Завод не имеет задолженности по зарплате, отметил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров. Он добавил, что по поручению губернатора минпром области начал работу по загрузке производства «Тролзы».

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Бизнес
Новости

Торговый конфликт мешает экспорту американского СПГ в Китай

Ведомости
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Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином мешает американским компаниям экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Китай. Об этом Financial Times рассказал Эрик Бенсауд, отвечающий за коммерческие операции крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy. По его словам, с тех пор как отношения двух стран ухудшились, переговоры с китайскими покупателями не продвигаются. Они «получили инструкции не заключать новые сделки», утверждает Бенсауд.

Китай – второй по величине в мире импортер СПГ после Японии. В 2018 г. его спрос на это топливо вырос примерно на 40% до 54 млн т.

В прошлом году Cheniere подписала с госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC) 25-летний контракт на поставку 1,2 млн т СПГ в год. Но после начала торговой войны с США в прошлом году Пекин ввел 10%-ные пошлины на СПГ и увеличил закупки у Катара и Австралии.

Тем не менее Бенсауд настроен оптимистично и считает, что ситуация нормализуется, когда США и Китай урегулируют спор. По его мнению, СПГ обязательно станет частью торгового соглашения, поскольку его поставки позволят уменьшить дефицит США в торговле с Китаем. «Все зависит от двух людей», – говорит Бенсауд, имея ввиду президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Тем временем в пятницу в Пекине завершился очередной раунд торговых переговоров. На следующей неделе они возобновятся в Вашингтоне. Китайские официальные лица по-прежнему надеются, что стороны смогут договориться к концу апреля, но не исключают, что переговоры продолжатся в мае и июне.

Экономика
Новости

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

Ведомости
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За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации. В 2018 г. убыток «ВЭБ.РФ» составил 175,8 млрд руб. против рекордных 287,7 млрд руб. годом ранее.

Активы группы в 2018 г. сократились на 0,4% до 3,4 трлн руб., а капитал уменьшился на 28,2%, составив 284,1 млрд руб. Кредитный портфель «ВЭБ.РФ» после вычета резерва под обесценение сократился на 12,5% до 1,6 трлн руб. Основным фактором снижения кредитного портфеля госкорпорация назвала переуступку требований по ряду кредитов другим кредиторам.

Бывший первый вице-премьер Шувалов возглавил ВЭБ в мае прошлого года, стать председателем госкорпорации ему предложил президент Владимир Путин. Шувалов сменил на этой должности выходца из Сбербанка Сергея Горькова, который возглавлял ВЭБ с февраля 2016 г.

В конце прошлого года был принят закон, расширивший полномочия и финансирование ВЭБа. Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: теперь ему будут выдаваться не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Также госкорпорация была переименована из Внешэкономбанка в «ВЭБ.РФ».

Политика
Новости

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу США с Мексикой на следующей неделе, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию. Об этом американский лидер написал в своем Twitter. «Если Мексика не остановит немедленно нелегальных иммигрантов, которые попадают в США через нашу южную границу, я начну закрывать границу или же крупные участки границы на следующей неделе», – подчеркнул он.

Накануне, 28 марта, Трамп обвинил Мексику, а также некоторые страны Центральной Америки в бездействии в вопросе притока нелегальных мигрантов. «Подобным образом Гондурас, Гватемала и Сальвадор берут наши деньги в течение многих лет, но ничего не делают», – сетовал он.

Одним из главных обещаний Трампа во время его предвыборной кампании было строительство стены на мексиканской границе. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе США. В результате с 22 декабря 2018 г. часть правительства временно приостановила работу. Это было связано с тем, что в Вашингтоне не смогли договориться по поводу финансирования строительства стены при утверждении госбюджета: Трамп требовал направить на этот проект $5,7 млрд. Демократы эту инициативу заблокировали. Трамп в ответ ввел режим ЧП, чтобы получить дополнительное финансирование проекта из других источников, но в конце февраля палата представителей конгресса США одобрила блокировку режима ЧП. Трамп пообещал наложить вето на блокировку его решения.

Ранее администрация Трампа привлекла более 4300 военных к операции «Верный патриот», чтобы помешать притоку нелегальных мигрантов из Мексики. В ноябре 2018 г. американский президент также подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, нелегально пересекающим эту границу.

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Политика
Новости

Bloomberg сообщил о возможности новых санкций США против России из-за Скрипалей

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Какие именно ограничения могут быть введены и кого они затронут, пока неизвестно, отмечает Bloomberg. Один из источников утверждает, что новые меры могут коснуться банковского сектора России.

Рубль ускорил падение по отношению к доллару и евро на новостях о возможности новых санкций США. Доллар на Московской бирже в 18.03 мск стоил 65,4 руб., подорожав на 47 коп., евро к этому времени прибавил 59 коп. и стоил 73,4 руб.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в марте прошлого года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти. Москва отвергает обвинения.

В августе прошлого года госдеп уже вводил санкции против России из-за отравления Скрипалей. Эти ограничительные меры вводились в отношении России в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов или чиновников. В частности, пакет санкций включал в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Недвижимость
Новости

Мутко отклонил просьбу Минстроя об особых условиях достройки домов по реновации

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко отклонил предложение Минстроя снизить критерии строительной готовности для проектов, участвующих в московской программе реновации. Ведомство просило разрешить таким застройщикам строить дома в столице без перехода на новую систему с эскроу-счетами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Мутко.

Мутко в свою очередь предложил учитывать региональные особенности при переходе на эскроу в отдельном соглашении. Такое соглашение, по его словам, мог бы заключать регион-донор в случае предоставления финансовой гарантии по достройке объектов. «Москва – один из тех субъектов России, который мог бы на себя взять такую ответственность. Это даст возможность регионам самим устанавливать критерии для перехода на эскроу», – добавил вице-премьер. По Бюджетному кодексу регион относится к числу доноров, если может обеспечить финансирование госуслуг выше установленного минимума в расчете на душу населения, т. е. не нуждается в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности.

С 1 июля все застройщики должны перейти на систему эскроу-счетов – эта система предусматривает отказ от долевого строительства и запрещает девелоперам получать средства дольщиков напрямую. Теперь их деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщики будут финансировать строительство за счет кредитов.

Минтранс ранее предложил разрешить застройщикам достраивать дома по старым правилам, если проекты готовы не менее чем на 30%, а количество уже заключенных договоров долевого участия обеспечивает реализацию не менее 10% площади. При этом степень готовности может быть изменена по соглашению между регионом и центром. Ведомство также призвало разрешить достраивать свои проекты девелоперам, участвующим в московской реновации или достраивающим дома за обанкротившимися застройщиками.

Политика
Новости

Защита Ишаева обжаловала его домашний арест

Ведомости
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Защита бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева подала жалобу в Мосгорсуд на решение о его домашнем аресте. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Павел Зайцев. По его словам, защита настаивает на освобождении Ишаева под залог в размере 15 млн руб.

Басманный суд Москвы 28 марта отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая, удовлетворив ходатайство следствия. Экс-губернатор во время заседания заявил, что принципиально не возражает против домашнего ареста.

Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».

По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.

Как сообщил РБК со ссылкой на источники, Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на сумму 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год.

Бывшие министры под следствием

Политика
Новости

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Ведомости
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Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Председатель Европейского совета Дональд Туск принял решение провести 10 апреля внеочередной саммит ЕС в связи с отказом британского парламента поддержать соглашение.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта. Однако британский парламент дважды отклонял соглашение о выходе – в январе и 12 марта. После этого лидеры ЕС согласились установить новые сроки.

Соглашение Мэй предусматривало, что Великобритания покинет ЕС 22 мая. Премьер-министр пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит этот вариант.

Теперь Великобритания до 12 апреля должна будет предложить ЕС другой вариант соглашения или покинуть блок без договоренностей. После голосования Мэй заявила, что двух недель недостаточно для того, чтобы подготовить новую сделку, а парламент не согласится выйти из ЕС без соглашения, поэтому необходимо согласовать другие варианты последующих шагов.

Бизнес
Новости

В Госдуме предложили преодолеть вето Совета Федерации на закон о хостелах

Ведомости
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Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству внес проект постановления о повторном рассмотрении законопроекта о запрете хостелов в жилых домах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Комитет предложил рассмотреть этот вопрос 2 апреля. Если не менее ⅔ депутатов повторно поддержат инициативу, документ будет сразу направлен на подпись президенту.

Госдума 6 марта приняла закон о хостелах, но через неделю Совет Федерации его отклонил. Причиной разногласий стали сроки его вступления в силу. Госдума выступает за то, чтобы он начал действовать с 1 июля 2019 г. Совет Федерации предложил перенести вступление закона в силу на 1 января 2020 г., а потом согласился на 1 октября 2019 г.

После отклонения законопроекта Совфедом была создана согласительная комиссия. Однако ее участники так и не смогли договориться о сроках.

Политика
Новости

Медведев допустил законодательный запрет на пластиковую посуду в будущем

Ведомости
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Рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, заявил премьер Дмитрий Медведев в эфире #VKLive. «Иначе это не отрегулировать», – считает он. Медведев сослался на опыт ЕС, власти которого решили «в качестве стандарта ввести отказ от пластиковой посуды».

Медведев добавил, что использование пластиковой посуды может быть выгодно производителям, но это не очень хорошо для природы.

Ранее депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов одноразовой пластиковой посуды с 2021 г. В перечень вошли одноразовые пластиковые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

В принятом документе отмечалось, что к 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок. При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Власти ЕС также решили ввести меры, повышающие ответственность производителей: сбор утерянных в море сетей теперь будут оплачивать они, а не рыбаки.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы

Политика
Новости

Правительство объяснило запрет комментариев к эфиру с Медведевым во «В контакте»

Ведомости
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Закрытый сбор вопросов к эфиру с премьером Дмитрием Медведевым во «В контакте» и запрет комментировать трансляцию были сознательным шагом, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов. «Мы это сделали для того, чтобы разговор получился предметным и по актуальным проблемам, которые волнуют аудиторию. Мы не хотели, чтобы проект превратился в дешевый хайп», – пояснил Осипов.

По словам пресс-секретаря, премьер хотел обратиться к аудитории 25–45 лет, и у него это получилось. «Мы поговорили на все темы, на которые было больше всего вопросов – например, проблемы дольщиков и суверенный интернет», – отметил Осипов. Он допустил, что в будущем, если проект будет продолжаться, вопрос об открытии комментариев будет решаться отдельно.

Медведев 29 марта в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей «В контакте». Свой вопрос премьеру можно было направить заранее через страницу «VKLive с Дмитрием Медведевым». Во время стрима пользователи не могли задавать вопросы и оставлять комментарии. На странице трансляции говорилось, что «автор ограничил возможность комментирования».

Представитель «В контакте» пояснил «Ведомостям», что организатор трансляции сам определяет ее параметры, в том числе возможность комментариев для зрителей. В настройках к эфиру организатор может разрешить пользователям оставлять комментарии под трансляцией или общаться в чате, который отображается справа от видео.

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