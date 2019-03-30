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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Веронику Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.

Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-Медиа».

Ковальский работал в «Коммерсанте» с 1990 г. С 1999 по 2011 г. он был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть». В 2011 г. покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В фотогалерее к материалу «Яблочный пуй», в которой говорилось о думских выборах на территории Великобритании, было фото испорченного бюллетеня с оскорбительным обращением к Владимиру Путину.

В 2012-2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.