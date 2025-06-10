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На месте закрытого Arma может появиться новый клуб

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Лейбл электронной музыки Private Persons опубликовал фотографии здания, где прежде работал ночной клуб Arma (бывший Mutabor), и анонсировал «большие новости». Это следует из информации на сайте Private Persons.

«Совсем скоро мы поделимся большой новостью, которую мы готовили. Что-то, что сделает наше сообщество очень счастливым. Это больше, чем просто запуск – это празднование “новой эры”», – говорится в сообщении.

В лейбле добавили, что «скоро будет запущен обратный отсчет». Private Persons сотрудничал с администрацией Arma и организовывал в здании клуба мероприятия электронной музыки.

Московский клуб Arma закрылся в конце апреля после шести лет работы в здании бывшего завода на Шарикоподшипниковской улице. 

Как писал Telegram-канал «Клей» со ссылкой на источники, площадка была передана команде Private Persons. Заявлялось, что лейблу оставили «весь клуб, а также почти всю мебель, оборудование». При этом на промышленной территории возле здания планируется строительство ЖК «MyPriority Дубровка». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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