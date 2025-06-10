На месте закрытого Arma может появиться новый клуб
«Совсем скоро мы поделимся большой новостью, которую мы готовили. Что-то, что сделает наше сообщество очень счастливым. Это больше, чем просто запуск – это празднование “новой эры”», – говорится в сообщении.
В лейбле добавили, что «скоро будет запущен обратный отсчет». Private Persons сотрудничал с администрацией Arma и организовывал в здании клуба мероприятия электронной музыки.
Московский клуб Arma закрылся в конце апреля после шести лет работы в здании бывшего завода на Шарикоподшипниковской улице.
Как писал Telegram-канал «Клей» со ссылкой на источники, площадка была передана команде Private Persons. Заявлялось, что лейблу оставили «весь клуб, а также почти всю мебель, оборудование». При этом на промышленной территории возле здания планируется строительство ЖК «MyPriority Дубровка».