На месте закрытого Arma может появиться новый клуб

Как писал Telegram-канал «Клей» со ссылкой на источники, площадка была передана команде Private Persons. Заявлялось, что лейблу оставили «весь клуб, а также почти всю мебель, оборудование». При этом на промышленной территории возле здания планируется строительство ЖК «MyPriority Дубровка».