Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

По словам Овечкина, решение завершить карьеру в НХЛ он принял вместе с семьей еще летом. «Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение», – написал он. Хоккеист отметил, что хотел объявить об этом до первой домашней игры сезона, чтобы успеть поблагодарить всех, кто был связан с его карьерой и поддерживал его и семью.