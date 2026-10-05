Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI860,73+0,17%RGBI111,26+0,06%CNY Бирж.12,758+2,08%IMOEX2 320,54+1,9%RGBITR764,48+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

Татьяна Мозолевская
Ведомости
Ведомости

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Обращение Овечкина опубликовано в соцсети Х американской команды.

По словам Овечкина, решение завершить карьеру в НХЛ он принял вместе с семьей еще летом. «Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение», – написал он. Хоккеист отметил, что хотел объявить об этом до первой домашней игры сезона, чтобы успеть поблагодарить всех, кто был связан с его карьерой и поддерживал его и семью.

Овечкин добавил, что намерен провести заключительный сезон вместе с командой максимально ярко. «Мы сделаем все возможное, чтобы этот год стал особенным», – написал он.

3 октября «Ведомости. Спорт» писали, что 41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» начал свой 22-й сезон в НХЛ с результативной передачи. В стартовом матче регулярного чемпионата его команда обыграла «Каролину Харрикейнз» в гостях – 5:2.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь