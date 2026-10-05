Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Обращение Овечкина опубликовано в соцсети Х американской команды.
По словам Овечкина, решение завершить карьеру в НХЛ он принял вместе с семьей еще летом. «Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение», – написал он. Хоккеист отметил, что хотел объявить об этом до первой домашней игры сезона, чтобы успеть поблагодарить всех, кто был связан с его карьерой и поддерживал его и семью.
Овечкин добавил, что намерен провести заключительный сезон вместе с командой максимально ярко. «Мы сделаем все возможное, чтобы этот год стал особенным», – написал он.
3 октября «Ведомости. Спорт» писали, что 41-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» начал свой 22-й сезон в НХЛ с результативной передачи. В стартовом матче регулярного чемпионата его команда обыграла «Каролину Харрикейнз» в гостях – 5:2.