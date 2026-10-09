Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион

Альбом Thriller (1982), который сделал Майкла Джексона мировой суперзвездой, считается самым продаваемым альбомом в истории. По данным на 2016 г., было продано около 65 млн копий. Запись альбома стоила $750 000. Он стал одним из последних шедевров аналоговой звукозаписи.