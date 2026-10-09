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Куртку Майкла Джексона из клипа Thriller выставят на аукцион

Анна Суслова

Куртку певца Майкла Джексона из клипа на песню Thriller выставят на аукцион в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сказано на сайте аукционного дома Julien's Auction.

Оценочная стоимость куртки составляет $200 000 – $400 000. Также посетители смогут приобрести лоферы из того же клипа за $30 000 – 50 000.

Согласно сообщению аукционного дома, мероприятие «Вечерние торги по наследию моды Майкла Джексона» состоится в рамках программы «Знакомство со знаменитостями и поп-культурой». Оно пройдет с 7 по 9 декабря в гостинице Rosewood Abu Dhabi.

Помимо куртки артиста на аукцион вставят сценические костюмы, наряды для клипов артиста, его личные вещи. Предметы созданы дизайнерами Деннисом Томпкинсом и Майклом Бушем. Julien's Auction отметил, что гости мероприятия смогут приобрести четыре предмета, которые «изменили мир моды, музыки и поп-культуры».

Всего на аукционе будет представлено более 100 лотов.

Альбом Thriller (1982), который сделал Майкла Джексона мировой суперзвездой, считается самым продаваемым альбомом в истории. По данным на 2016 г., было продано около 65 млн копий. Запись альбома стоила $750 000. Он стал одним из последних шедевров аналоговой звукозаписи.

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