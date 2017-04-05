Компании все чаще следят за общением и электроннной перепиской сотрудников

Cоциальные сети Facebook или Twitter не единственные, кто следит за тем, как люди обмениваются информацией. Работодатели тоже это делают. Например, Boston Consulting Group (BCG) и Microsoft читают переписку и чаты своих сотрудников. Чтобы лучше понимать, какая информация циркулирует в компании, они прослушивают даже разговоры работников.

Цель наблюдения, по словам менеджеров, в том, чтобы свести к минимуму затратные по времени совещания, беспредметную переписку и бесполезные тренинги. Некоторые руководители используют для этого приложения, измеряющие производительность труда и эффективность сотрудников. Однако многочисленные исследования показывают, что оценить эффективность взаимодействия между собой сотрудников и команды гораздо лучше помогают такие новые технологии, как сенсорные бейджи или программы для анализа в онлайн-календаре.

Весной прошлого года подразделение BCG в Нью-Йорке готовилось к переезду из одного офиса в другой и раздало каждому пятому из 500 сотрудников специальные бейджи, фиксировавшие все их передвижения по офису: устройства записывали, с кем из коллег работники разговаривали (что именно говорилось, не записывалось) и сколько времени занимали эти разговоры. Компания пыталась узнать, как планировка старого офиса влияла на взаимодействие сотрудников между собой и их рабочую нагрузку.