Предпринимательство
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Закуска из сверчков

Стартап из Техаса пытается приучить американцев есть насекомых

Компания выпустила снеки из сверчков в пяти вариантах вкуса
Стартап из Техаса пытается приучить американцев есть насекомых
Стартап из Техаса пытается приучить американцев есть насекомых
Rebecca Blackwell / AP

Сейчас трудно себе представить, но когда-то лобстеры считались мусорным дешевым продуктом. И только с 1950-х гг. их стали подавать в ресторанах как деликатесы. По мнению генерального директора техасской компании Aspire Food Group Мохаммеда Ашура, следующий переворот в американской кухне совершат насекомые. Aspire производит снеки из особым образом обжаренных целых сверчков с пятью разными вкусами: барбекю, сметана и лук, уксус и морская соль и др.

Чтобы не отпугнуть покупателей, 30-летний предприниматель решил не писать слово «сверчки» на лицевой стороне упаковки своего продукта, который называется Aketta – от Acheta domesticus, вида сверчков, используемых в его производстве.

В Таиланде деликатесом считается жареная саранча, в Мексике – кузнечики, в Китае – тараканы. Для американцев поедание членистоногих – настоящее приключение. Кроме того, это питательно и экологически ответственно. Такой продукт может оказаться очень привлекательным для поколения миллениалов. Ашур позиционирует свои снеки из сверчков как «насыщенные белком и экологичные». Одна упаковка содержит 150 ккал и 13 г белка.

По словам Ашура, его убеждение в том, что насекомые, которых можно выращивать миллиардами, могут помочь предотвратить глобальный дефицит продовольствия, заставило его отказаться от намерений стать врачом. «Сейчас я спасаю больше жизней гораздо более значимым способом и в глобальном масштабе, чем если бы я стал терапевтом», – говорит предприниматель.

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