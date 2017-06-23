Американские подростки становятся предпринимателями

Подростки, которые хотят подработать, не косят теперь газоны и не идут в спасатели. Они ремонтируют устройства, которые их поколение знает очень хорошо Eduardo Munoz / REUTERS

Туристы, отдыхающие на острове Нантакет, штат Массачусетс, этим летом снова будут ронять свои айфоны. И у Грейсона Шау, занимающегося ремонтом смартфонов, опять будет много работы. Ему придется пошевеливаться, чтобы поддерживать необходимый запас запчастей, вести бухгалтерию и следить за работой нового сотрудника. А еще этим летом ему нужно найти время на уроки вождения, чтобы получить права. Шау не имеет понятия, сможет ли он выбраться на серфинг со своими сверстниками. В мае ему исполнилось 16 лет.

«Иногда, когда все мои друзья там, ловят волну, это действительно выводит из себя», – говорит он. Но за ремонт разбитого экрана iPhone 7 Plus он берет $189,99, а прошлым летом заработал почти $24 000, ремонтируя до девяти смартфонов в день. «Мне нравится работать», – замечает он.

Подростки, которые хотят подработать, не косят теперь газоны и не идут в спасатели. Они ремонтируют устройства, которые их поколение знает очень хорошо. «В любой американской школе можно встретить кого-то, кто решил стать предпринимателем и сейчас ремонтирует смартфоны», – говорит Кайл Винс, генеральный директор iFixit, платформы для обмена опытом и знаниями о ремонте.

Шау ремонтирует айфоны с 12 лет. В июле он откроет свою мастерскую за столиком на веранде кафе Jack and Charlie’s Ice Cream и будет менять в айфонах экраны, микрофоны и других запчасти.