Предпринимательство
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Торговать по-новому

Как стартап из Сан-Франциско борется с известными брендами

Его модель бизнеса сильно отличается от традиционной

Онлайн-ритейлер Brandless из Сан-Франциско надеется отучить американских потребителей от товаров крупнейших потребительских брендов от Colgate до Heinz. На прошлой неделе он начал продажи небрендированных товаров массового спроса для здорового образа жизни. В частности, в ассортименте Brandless зубная паста без фтора и органический нектар агавы. Цена на все товары одинаковая – $3.

Бизнес-модель Brandless не предполагает сотрудничества с супермаркетами и традиционного маркетинга. Деньги стартап будет вкладывать в создание продуктов, которые смогут составить конкуренцию недешевым товарам известных брендов. В секторе торговли потребительскими товарами в упаковке обострилась конкуренция между брендами, а покупатели все больше приобретений делают онлайн и предпочитают продукты с более низкой степенью обработки. Этими трендами и собирается воспользоваться Brandless.

Стартовый ассортимент Brandless состоит из 115 товаров, в целом они дороже, чем конкурирующая продукция крупных брендов. В Brandless надеются, что простое предложение «все по одной цене» сработает подобно Dollar Shave Club – сервису продажи бритвенных станков по подписке за $3, $6 или $9 в месяц, в свое время перевернувшему рынок. Клиентам, заплатившим годовой членский взнос в $36, Brandless будет бесплатно доставлять заказы на сумму от $48.

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