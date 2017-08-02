Чему должны учить бизнес-школы в эпоху цифровой революции

Студенты нуждаются не столько в разборе кейсов, сколько в прививке бесстрашия перед неудачами

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Бизнес-школы адаптируются к меняющемуся спросу: студенты MBA хотят, чтобы им дали оружие не против неудач, а против страха неудач Freepick

Цифровая революция уничтожит больше профессий и специальностей, чем все ожидают. На протяжении всей истории каждый этап развития технологий оставлял за бортом представителей каких-то профессий. При этом инновации создают спрос на новые, часто более сложные специальности. Например, в банковском секторе происходит сокращение персонала, при этом большинство банков продолжают нанимать специалистов по обработке данных, чтобы сопоставлять и интерпретировать огромные массивы информации.

Бизнес-школы адаптируются к меняющемуся спросу: студенты MBA хотят, чтобы им дали оружие не против неудач, а против страха неудач. Меняются роль профессоров и способ преподавания лидерства: акценты смещаются с более широкого понятия «знать как» (know-how) на более узкое «знать где» (know-where) – где среди массы имеющейся информации найти специфические знания или заслуживающие доверия источники. Сейчас студенты все чаще хотят получать информацию из первых рук от руководителей или успешных предпринимателей, которую затем систематизировали бы преподаватели, а не наоборот. Школы становятся посредниками в распространении контента, давая студентам базовые уроки и основываясь на советах и ошибках ключевых фигур бизнеса.