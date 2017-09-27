Почему у юристов так быстро растут зарплаты?

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А. Таранин

В России наибольший рост зарплат отмечается в сфере юриспруденции, выявили эксперты «Avito работа». Они проанализировали годовую динамику заработной платы в августе 2017 г. по сравнению с августом 2016 г. и выяснили, что за год рынок зарплат в России вырос на 5,4% – в августе 2017 г. средняя зарплата составила 34 100 руб. При этом более всего увеличились зарплаты юристов – на 11,2% (до 30 500 руб.). Однако Владимир Корицкий, руководитель направления «Avito работа», отмечает, что исследователи анализировали преимущественно вакансии для начинающих специалистов – юрисконсультов, помощников юриста, ассистентов отдела, потому что именно они размещены на сайте.

Данные headhunter.ru подтверждают: за прошедший год число вакансий для всех юристов выросло на 15%. Так, например, в сегменте высокооплачиваемых юристов с заработками от 100 000 до 800 000 руб. зарплаты выросли на 20%, говорит Наталья Курантова, директор по работе с ключевыми клиентами Kelly Services. Татьяна Баскина, заместитель гендиректора кадрового агентства «Анкор», объясняет это несколькими трендами. С одной стороны, бизнес оживился после кризиса и количество сделок, нуждающихся в юридическом сопровождении, выросло. С другой – сильны еще и кризисные явления: судебные процессы, банкротства, увольнения, что также требует вовлечения юристов. По данным «Анкора», в 2016–2017 гг. наиболее динамично рос спрос на юристов-трудовиков.

Шквал обращений

В кризис число обращений по трудовым спорам выросло примерно на 20%. К юристам обращаются и компании, которые хотят уволить сотрудника, но не знают, как это правильно оформить, и сами работники, которых пытаются уволить, рассказывает Анна Коняева, директор Центра правового обслуживания. «Мы наблюдаем шквал обращений сотрудников фармотрасли: их цель – получить достойную компенсацию при увольнении, чтобы в спокойном режиме искать работу», – говорит она. В целом по рынку зарплаты юристов по трудовому праву за последний год выросли процентов на 20, потому что сотрудники стали лучше отстаивать свои права, говорит управляющий партнер BLS Елена Кожемякина. За 2016 г. в России было возбуждено 616 119 дел по трудовым отношениям. Вместе с тем в 2016 г. суды рассмотрели 67 744 дела о банкротстве (в 2015 г. – 50 779 таких дел). Таким образом, спрос на услуги юристов в области банкротного права тоже мог вырасти, говорит Коняева.