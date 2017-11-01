Менеджмент
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Келси Джи
Карьера
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Заработать на публику

Молодежь хочет публичного обсуждения зарплат

Работодателям приходится приспосабливаться к тому, что данные о зарплатах уже не тайна

На рынок труда выходит все больше молодежи, склонной делиться в социальных сетях сведениями о личных отношениях и фотографиями, поэтому работодателям придется пересматривать прежние подходы к вознаграждениям, предупреждают эксперты.

«Зарплата и продвижение уже не секретные темы. Компании стали тратить больше времени, чтобы убедиться в справедливости зарплатных решений. Предлагая различные карьерные перспективы, они исходят из того, что эта информация будет широко распространяться», – говорит Мэри Энн Сардоун, консультирующая крупных работодателей по зарплатным вопросам и руководящая направлением вознаграждений в консалтинговой компании Mercer, подразделении Marsh & McLennan.

Примерно треть работников в США в возрасте от 18 до 36 лет заявили, что им удобно обсуждать зарплату с коллегами, показал недавний опрос фирмы Bankrate, специализирующейся на личных финансах. Это больше, чем в любой другой возрастной группе, и в 4 раза превосходит аналогичный показатель для сотрудников из поколения беби-бумов в возрасте от 53 лет до 71 года. Всего в опросе приняло участие 1000 работников. Почти половина опрошенных молодых людей, родившихся после 1984 г., сообщили, что обсуждают зарплату с друзьями. Для американцев в целом этот показатель составляет 36%.

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