Как нанять родственника Путина в гендиректоры

Варвара Гранкова

В феврале этого года транспортная компания «ВР логистик юг» (входит в «ВР логистик групп»), по данным «СПАРК-Интерфакса», наняла нового гендиректора – Александра Михайловича Путина, троюродного брата президента.

«ВР логистик» занимается автомобильными грузоперевозками и оказывает услуги по таможенному оформлению грузов, их транспортировке и складированию. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка ООО «ВР логистик» составила 388,2 млн руб. Это не самый крупный игрок транспортного рынка, говорит директор Российской ассоциации экспедиторских и логистических компаний Юрий Щитков. Однако, добавляет он, у компании стабильное финансовое положение и взносы в ассоциацию она платит регулярно. 90% «ВР логистик», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат кипрскому офшору VR Logistic Ltd., которым владеет Falcon Logistics, зарегистрированная в Белизе. Остальные 10% принадлежат Геннадию Мошкову, бывшему заместителю министра транспорта и бывшему первому заместителю начальника организационно-инспекторского управления ФСБ. Связаться с Мошковым не удалось. «Ведомости» выясняли, какие задачи стоят перед новым гендиректором «ВР логистик юг».

Универсальный опыт

Александр Михайлович Путин ранее рассказывал в нескольких интервью, что окончил рязанский радиотехнический институт, а в начале 1990-х гг. прошел курс повышения квалификации для руководителей в Академии народного хозяйства. Работал в главном управлении Центробанка по Рязанской области, в компании «Рязаньэнерго», потом в буровой компании «Альянс» в Республике Коми. В 2011 г. он стал вице-президентом воронежской небанковской депозитно-кредитной организации «Ричфорд кредит», которую контролировал бывший топ-менеджер Альфа-банка Алексей Турков. В 2014 г. «Ричфорд кредит» лишился лицензии ЦБ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Путин с 2002 г. является миноритарным совладельцем нескольких компаний. С 2008 по 2017 г. он и другой троюродный брат президента, Игорь Путин, владели долями по 25% в компании «Горизонт-ТВ», которая занималась цифровым телевидением в Индонезии. В 2017 г. она была ликвидирована.

В 2002 г. Александр Путин тиражом в 1000 экземпляров выпустил книгу «Род президента В. В. Путина». Сейчас эта книга с автографом автора продается на сайте bookaut.ru за 40 000 руб. Владелец сайта утверждает, что экземпляры он получил на презентации книги и попросил Путина на них расписаться.

До «ВР логистик» Александр Путин был миноритарным акционером ООО «Промбиогаз», которое занимается дегазацией крупных мусорных полигонов. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания зарегистрирована в июне 2017 г., а на 23 июня 2017 г. Александру Путину принадлежала доля в 14%. В середине марта 2018 г. голландская компания Multriwell, партнером которой в России является «Промбиогаз», подписала договор о дегазации мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском.

Но Александр Путин из состава совладельцев вышел к концу 2017 г. Совладелец компании Владислав Проскуряков (согласно «СПАРК-Интерфаксу», у него тоже 14%) предположил, что решение Александра Путина объясняется тем, что тот, возможно, посчитал, что ему не хватает компетенций для этой работы. О каких именно компетенциях идет речь, Проскуряков уточнить отказался. Связаться с Александром Путиным не удалось.

Таможенный представитель

Как прокомментировал бывший высокопоставленный сотрудник «ВР логистик групп», руководство компании познакомилось с Александром Путиным на авторской фотовыставке Александра Путина в Китае. В «ВР логистик групп», говорит бывший руководитель, к этому моменту назрели реформы, а руководству «ВР логистик групп» импонировал многолетний профессиональный опыт Путина в разных отраслях экономики. Ранее Александр Путин, приводит пример бывший руководитель, был соучредителем Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий, а также входил в комитет по предпринимательству и экономической реформе Госдумы. По данным «СПАРК-Интерфакса», упомянутая ассоциация была создана в Рязани в 1994 г. и ликвидирована в феврале 2017 г. Представители комитета Госдумы сообщили, что в составе седьмого созыва Александр Михайлович Путин не числится, и порекомендовали изучить списки предыдущих шести созывов Думы. Ни в одном списке такого сочетания фамилии, имени и отчества не было.

Самые яркие назначения родственников Михаил Путин – двоюродный племянник Владимира Путина. Совет директоров «Газпрома» в конце марта 2018 г. утвердил его назначение зампредом правления



Алексей Рогозин – сын вице-премьера Дмитрия Рогозина. В 2017 г. был назначен гендиректором компании «Ил» (входит в ОАК)



Сергей Иванов-младший – сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова. В 2017 г. стал президентом «Алросы»

По словам бывшего руководителя, «ВР логистик» недавно приняла новую стратегию, предусматривающую выход на рынки Евразийского экономического союза («Евразэс»). Освоением этих рынков и должна заняться дочерняя компания «ВР логистик юг» под руководством Александра Михайловича Путина. Бывший руководитель поясняет, что в новой должности Путин должен будет получить для «ВР логистик юг» статус таможенного представителя с включением в реестр таможенных представителей ФТС России. У головной компании этот статус есть с 2012 г., объясняет бывший руководитель, но для работы с «Евразэс» он понадобится и «дочке». Под руководством Путина «ВР логистик юг» начнет оказывать таможенные услуги в Евразийском союзе и организует перевозки грузов в странах союза. KPI нового гендиректора бывший руководитель не раскрывает. «Ведомости» позвонили в офис «ВР логистик юг» в Новороссийске, где сообщили, что Александра Михайловича Путина там никто не видел, и посоветовали обратиться в московский офис. Бывший руководитель сообщил, что с декабря 2016 г. штаб-квартира «ВР логистик юг» перенесена в Москву (из-за изменения стратегии группы) и что Александр Путин работает в Москве.

Не тот масштаб задач

На рынке не очень много логистических компаний со статусом таможенного представителя, в основном это крупные игроки, объясняет независимый эксперт по логистике Григорий Мурадов. По его словам, статус таможенного представителя позволяет без проволочек и задержек на таможне ввозить и вывозить грузы (сотрудник компании, аккредитованный при таможне, от имени клиента оформляет грузы на выезд или въезд в Россию). Процедура оформления статуса таможенного представителя не очень сложна, но нужны банковская гарантия на 500 000 евро и страховка гражданской ответственности на 20 млн руб. и вряд ли имеет смысл нанимать гендиректором родственника президента, чтобы решать вопросы на таможне, предполагает Гайк Сафарян, партнер «CMS Россия».

Чаще всего людей с громкими фамилиями и связями в госаппарате нанимают для решения глобальных задач, чтобы они могли достучаться в те двери, которые невозможно открыть без административного ресурса, а получение статуса таможенного представителя глобальной задачей не является, добавляет Вячеслав Бакаев, советник президента по взаимодействию с органами госвласти и международному развитию транспортной группы Fesco.

Из реестра таможенных представителей легко вылететь, говорит советник по таможенным вопросам Nawinia Марина Лякишева. Достаточно задолженности по таможенным платежам в 10 000 руб. или опоздания со сдачей отчетности. По словам Лякишевой, только за последние два месяца 40 из 380 российских таможенных представителей лишились статуса. Чтобы снова попасть в реестр, надо заново собирать документы. Если же гендиректор компании – человек известный, говорит Лякишева, его могут своевременно предупреждать об образовавшихся долгах.

Вознаграждение нового гендиректора будет соответствовать поставленным задачам, полагает Рустам Барноходжаев, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами кадрового агентства «Юнити». По его оценкам, оклад троюродного брата президента может составлять около 300 000 руб., а ежемесячная премия – еще 200 000 руб.

Открыватели дверей

В России средние и небольшие компании чаще нанимают родственников чиновника из конкретного ведомства, например из налоговой инспекции или из силовых структур, реже – родственника влиятельного лица, который сможет решить все проблемы сразу, рассказывает Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. В регионах компании нанимают родственников чиновников из силовых структур или из региональной администрации, рассказывает эксперт. Региональной компании среднего размера почти невозможно договориться о сотрудничестве с родными чиновников из администрации президента, поясняет он. Родственника президента берут не столько для открывания дверей, сколько для имиджа компании, говорит политолог Константин Калачев. Кроме того, владельцы компании априори могут считать родственника чиновников высшего ранга талантливым и умным – он ведь из той же семьи, что и первые лица государства, замечает эксперт. Президент не особо помогает дальним родственникам продвигаться, полагает Макаркин. Для бизнесменов же громкие фамилии – охранная грамота, способная оградить от лишних неприятностей, заключает эксперт.