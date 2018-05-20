Шесть причин, заставляющих покупателя покупать

Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: Что движет покупателем

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Варвара Гранкова

Ученые выявили шесть причин, заставляющих завсегдатаев торговых центров и интернет-магазинов делать покупки

Поход по магазинам давно стал обычным времяпрепровождением для разных социальных групп. Шопинг помогает снять стресс, развлечься или проявить себя. Если удовольствие от шопинга преобладает над рациональной потребностью, говорят о гедонистической мотивации покупок. Психологи изучают этот феномен с XIX в., но, несмотря на обилие статей, до сих пор не было ответов на ключевые вопросы: каковы движущие мотивы завсегдатаев торговых залов и интернет-магазинов? Зависят ли они от экономических условий и от культуры страны? Какие маркетинговые сигналы скорее привлекут заядлых шоперов на новом рынке? Достаточно ли просто перевести рекламные тексты на другой язык или рекламная кампания для здешнего покупателя должна быть совершенно иной? Все это важно знать как ритейлерам, так и производителям товаров.

Чилла Хорват из Института исследований менеджмента Университета Радбауд в Неймегене (Нидерланды) и Ферай Адигюзел, доцент факультета бизнеса и менеджмента университета LIUSS в Риме, захотели узнать, какие факторы удовольствия от шопинга преобладают в развитых странах (Германии, Голландии) и какие – в развивающихся (России и Турции). Они проанкетировали 500 женщин – посетительниц торговых центров в четырех странах.

Психологи выделяют шесть «факторов удовольствия» от шопинга. Вот как они описаны в статье Хорват и Адигюзел.

1. Стремление ублажить себя. В состоянии стресса или просто в плохом настроении многие ищут облегчения в покупке приятной вещи, причем у шопоголиков радость приобретения чаще перевешивает негативные эмоции, чем у прочих людей.

2. Желание самоутвердиться. Стремление не отстать от моды, перепробовать новинки и быть передовым в приобретениях – один из способов выразить свою уникальность. У заядлых покупателей сильнее выражено желание попробовать новые продукты и бренды.