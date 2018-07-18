Эпоха высокооплачиваемого неквалифицированного труда на буровых заканчивается

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Варвара Гранкова

Эрик Нис проработал в нефте- и газодобыче 20 лет и привык ко взлетам и падениям в отрасли. В 2015 г. после падения цен на нефть он попал под сокращение в компании GE Oil & Gas. Цены вырастут – работа снова будет, ждал Нис. Он почти не ошибся: работа появилась, но устроиться на свою прежнюю позицию (до сокращения он был рабочим-каротажником, выполняющим геофизическое исследование скважин) 54-летний Нис уже не смог. Эти и другие функции в добыче нефти и газа постепенно автоматизируются.

Технологии уже преобразили целые производственные отрасли по всему миру, а теперь пришел черед добывающей промышленности в США.

По словам Кэтрин Хамфри, 20 лет проработавшей в BP, раньше многие рабочие на буровых зарабатывали по $150 000 в год, но эти времена уходят. Из-за автоматизации количество позиций в секторе для простых рабочих, таких как Нис, могло упасть на 25%, оценивают аналитики. Бригады рабочих на буровых сменяются небольшими группами техников, которые дистанционно настраивают и контролируют автоматику.

Высокие цены на нефть лишали добывающий сектор стимулов внедрять технологические инновации. Все изменилось после падения стоимости барреля на 75% за 20 месяцев, начавшегося в 2014 г. Обвал прибылей заставил компании форсировать модернизацию, в ход пошли современные технологии, включая искусственный интеллект.