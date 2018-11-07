Как работодатели набирают персонал к Новому году
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Спрос на временный линейный персонал начинает традиционно расти уже в ноябре. Компании стараются организовать новогодние корпоративы в первой половине декабря, пока цены на банкеты еще не взлетели, и ищут обслуживающий персонал для праздников уже с 15 ноября, рассказывает Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России. По его словам, после провала в кризис сейчас все больше компаний возобновляет корпоративные новогодние вечеринки и спрос на обслуживающий персонал растет. По сравнению с 2015–2016 гг. рост будет большой, говорит Ольга Мингалеева, территориальный директор Kelly Services.
В период предновогодних распродаж в ритейле востребованы продавцы-консультанты, упаковщики подарков, которые работают в торговом зале, и специалисты по разбору поставок (они развешивают одежду по коллекциям и размерам, заменяют европейские ценники на российские), говорит Юлия Лысенко, гендиректор компании Freework (входит в кадровый холдинг «Анкор»). По ее словам, таких работников нанимают обычно на две недели с середины декабря до Нового года или на три месяца с захватом мартовских праздников. Платят им на почасовой основе. Сотрудники склада и специалисты по разбору поставки получают от 130 до 170 руб. в час, продавцы-консультанты, консультанты по красоте и другие сотрудники, обслуживающие клиентов, зарабатывают 150–200 руб. в час.
По данным «Работа.ru», в новогодние праздники также вырастает спрос на аниматоров, которые играют роли Деда Мороза и Снегурочки. Их чаще всего ищут на сдельную оплату, в среднем от 1500 до 2500 руб. за один заказ в Москве. А в HoReCa активно растет спрос на официантов, барменов, метрдотелей, уборщиков, горничных – на Новый год в Сочи, на Алтай и Эльбрус, в Москву и Санкт-Петербург приезжает много туристов. На период праздников рестораны нанимают аниматоров для развлечения гостей и их детей по ставке 2000 руб. в день в Москве.
По данным HeadHunter.ru, в октябре – ноябре 2018 г. среди вакансий для временного персонала больше всего мест для сотрудников склада и водителей. А по расчетам сайта поиска работы Worki, за последние два месяца общее количество вакансий в розничной торговле, общепите и event-индустрии выросло с 12 889 до 13 584. Больше всего увеличился спрос на операторов-кассиров, продавцов-универсалов, мобильных кассиров, поваров-кассиров.
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