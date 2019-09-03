Почему компании увлеклись корпоративным волонтерством
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Компания YUM Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut) недавно инициировала исследование, как корпоративное волонтерство влияет на развитие персонала компании и его эффективность. Опрос 1060 сотрудников из 41 компании-франчайзи (общее количество сотрудников – 25 000 человек) в России и других странах СНГ дал любопытные результаты. 59% респондентов считают, что волонтерство помогает удерживать сотрудников. Лояльность волонтеров работодателю выше, чем сотрудников, не участвующих в добровольческих инициативах. Среди волонтеров на 8 п. п. больше тех, кто удовлетворен работой, и на 5 п. п. меньше недовольных, нежели среди не волонтеров.
Почему же российские компании так увлеклись волонтерством? Компании часто используют волонтерские программы для решения HR-задач, например для удержания сотрудников и фомирования коллектива единомышленников, говорит гендиректор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова.
Улучшают отношения
В 2018 г. компания «Еврохим» вкупе с местными властями запустила в городе Ковдоре Мурманской области туристический проект «Ковдор – столица Гипербореи». В этом городе находится Ковдорский ГОК, который входит в «Еврохим». Как рассказал представитель «Еврохима» Владимир Торин, волонтеры – сотрудники «Еврохима» придумывают для туристов экскурсии по окрестностям Ковдора, вместе ходят в горы и лес и ищут там остатки древней Гипербореи. По словам Торина, совместные экскурсии и походы сплачивают сотрудников, эти отношения они потом переносят на производство, где так же эффективно решают производственные задачи. Кроме того, для многих волонтеров совместные походы – дополнительный стимул оставаться работать на Ковдорском ГОКе, что опосредованно сокращает текучесть кадров на заводе, говорит Торин.
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