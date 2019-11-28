Избыточный вес сотрудника – не всегда недостаток
19% российских работодателей при подборе персонала при прочих равных качествах кандидатов отдадут предпочтение более стройным соискателям, показал недавний опрос портала Superjob. В опросе приняло участие 500 менеджеров по персоналу. Большинство (65%) уверяли, что вес кандидата не имеет значения при трудоустройстве.
Сотрудники же считают иначе. Авторы исследования помимо работодателей опросили 5000 россиян по всей стране. О плохом отношении к полным людям при трудоустройстве говорили 32% респондентов-работников. Дискриминацию людей с лишним весом чаще отмечали женщины, чем мужчины (36 и 28% респондентов соответственно), представители среднего возраста (от 35 до 44 лет, 35%) и низкооплачиваемых специальностей (40% респондентов с зарплатой ниже 30 000 руб. в месяц). Больше всего на дискриминацию также жаловались люди, чей вес на 20 кг превышал норму (51%). «Ведомости» выясняли, как к сотрудникам с лишним весом, которых становится все больше, относятся работодатели и на какую работу они готовы брать полных.
Законные права толстяков
По закону отказ принять кандидата на работу по причине неподходящего внешнего вида или увольнение по этой же причине действующего сотрудника считается дискриминацией, говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. Критерием для приема или увольнения могут служить только деловые качества работника, замечает Ксения Михайличенко, адвокат московской коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленов и партнеры».