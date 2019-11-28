Избыточный вес сотрудника – не всегда недостаток

Сотрудники же считают иначе. Авторы исследования помимо работодателей опросили 5000 россиян по всей стране. О плохом отношении к полным людям при трудоустройстве говорили 32% респондентов-работников. Дискриминацию людей с лишним весом чаще отмечали женщины, чем мужчины (36 и 28% респондентов соответственно), представители среднего возраста (от 35 до 44 лет, 35%) и низкооплачиваемых специальностей (40% респондентов с зарплатой ниже 30 000 руб. в месяц). Больше всего на дискриминацию также жаловались люди, чей вес на 20 кг превышал норму (51%). «Ведомости» выясняли, как к сотрудникам с лишним весом, которых становится все больше, относятся работодатели и на какую работу они готовы брать полных.