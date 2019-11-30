Когда лучше молчать на совещаниях
Все совещания обычно проводятся одинаково: группа собирается вместе, будь то виртуально или очно, и обсуждает определенную тему. Многим просто не приходит в голову, что устные переговоры – лишь один вариант из множества имеющихся в распоряжении руководителя различных способов коммуникации и подходов к проведению собраний. С одной стороны, дискуссионный формат встреч имеет множество достоинств: при хорошем планировании они эффективны и комфортны для участников. С другой стороны, может возникнуть множество проблем: доминирование одного из участников и самоустранение остальных, многозадачность, посторонние разговоры, отклонение от основной темы, а также невольное стремление собравшихся подстроиться под идеи начальника.
Однако существует множество альтернатив, которые прекрасно работают в зависимости от поставленной задачи. Например, совещания в тишине. Последние исследования подтверждают преимущества тихих встреч как способа наиболее эффективно задействовать мнения и наработки сотрудников. Лидерам стоит добавить такой формат в арсенал управленческих методов, чтобы выбрать правильный стиль встречи для обсуждения определенных проектов. Эксперименты с новыми подходами помогут сделать деловые встречи менее однообразными и более интересными.
Почему тишина может быть продуктивной
В 1985 г. профессора Гарольд Штассер и Уильям Титус провели известный эксперимент о распространении информации. Каждому участнику перед совещанием сообщили сведения о задаче, которую предстояло решить. Часть информации сообщалась всем участникам, а некоторые сведения в каждом отдельном случае были известны не всем, а одному или нескольким получателям. Для принятия оптимального решения участникам необходимо было объединить всю имеющуюся информацию, известную ограниченному числу участников: без нее, т. е. если бы участники основывались на общих для всех знаниях, их решения оказались бы неверными.