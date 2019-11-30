Когда лучше молчать на совещаниях

Все совещания обычно проводятся одинаково: группа собирается вместе, будь то виртуально или очно, и обсуждает определенную тему. Многим просто не приходит в голову, что устные переговоры – лишь один вариант из множества имеющихся в распоряжении руководителя различных способов коммуникации и подходов к проведению собраний. С одной стороны, дискуссионный формат встреч имеет множество достоинств: при хорошем планировании они эффективны и комфортны для участников. С другой стороны, может возникнуть множество проблем: доминирование одного из участников и самоустранение остальных, многозадачность, посторонние разговоры, отклонение от основной темы, а также невольное стремление собравшихся подстроиться под идеи начальника.