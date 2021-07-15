Зачем компании нанимают на работу бывших предпринимателей

Зачем компании нанимают на работу бывших предпринимателейИ как потом пытаются их удержать
За последние два года 30% работодателей стали чаще брать на службу бывших владельцев бизнеса, выяснили аналитики хедхантинговой компании Kontakt Intersearch Russia. В опросе участвовали 412 работодателей.
Чаще всего предпринимателей нанимают, чтобы запустить новый продукт или выйти на новые рынки. По мнению респондентов Kontakt Intersearch, бывшие предприниматели справляются с этой работой лучше наемных менеджеров. 85% респондентов считают вклад бывших предпринимателей в работу компании либо положительным, либо скорее положительным, нежели нейтральным или негативным.
Однако люди с предпринимательским бэкграундом – особая и весьма хлопотная категория сотрудников для нанимателей. Обращаться с ними нужно не так, как со всеми остальными наемными работниками. И, судя по результатам опроса, у российских работодателей пока не слишком получается найти подход к бывшим основателям бизнеса.