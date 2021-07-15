Зачем компании нанимают на работу бывших предпринимателей

Однако люди с предпринимательским бэкграундом – особая и весьма хлопотная категория сотрудников для нанимателей. Обращаться с ними нужно не так, как со всеми остальными наемными работниками. И, судя по результатам опроса, у российских работодателей пока не слишком получается найти подход к бывшим основателям бизнеса.