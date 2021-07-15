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Зачем компании нанимают на работу бывших предпринимателей

И как потом пытаются их удержать
Елена Федотова
Варвара Гранкова

За последние два года 30% работодателей стали чаще брать на службу бывших владельцев бизнеса, выяснили аналитики хедхантинговой компании Kontakt Intersearch Russia. В опросе участвовали 412 работодателей.

Чаще всего предпринимателей нанимают, чтобы запустить новый продукт или выйти на новые рынки. По мнению респондентов Kontakt Intersearch, бывшие предприниматели справляются с этой работой лучше наемных менеджеров. 85% респондентов считают вклад бывших предпринимателей в работу компании либо положительным, либо скорее положительным, нежели нейтральным или негативным.

Однако люди с предпринимательским бэкграундом – особая и весьма хлопотная категория сотрудников для нанимателей. Обращаться с ними нужно не так, как со всеми остальными наемными работниками. И, судя по результатам опроса, у российских работодателей пока не слишком получается найти подход к бывшим основателям бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных