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Чем опасны руководители-политиканы

И как положить конец войнам менеджмента за ресурсы и влияние
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Многим руководителям среднего и высшего звена приходится решать вопросы с помощью личного влияния в компании. Они согласовывают цели и планы своих подразделений с первым лицом, добывают ресурсы и полномочия, представляют результаты работы непосредственно правлению или совету директоров. Здесь без политики никак. Одним удается соблюдают баланс политики и управленческой работы, а для других политические игры становятся основным занятием. Это менеджеры-политиканы. Они приносят мало пользы бизнесу, а иногда даже и вредят. Деятельность политиканов характеризуется четырьмя основными особенностями.

1. Чтение сигналов. Такие люди не общаются прямо, а пытаются посылать и считывать сигналы, как это принято у политиков. Они внимательно следят за тем, какая повестка у первого лица, как в нее вписаться, тщательно анализируют, какое у него настроение, как трактовать действия и слова. Они перестают смотреть на объективные обстоятельства – что происходит на рынке или в отрасли, а пытаются предвосхитить тренды, которые, как им кажется, задает первое лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных