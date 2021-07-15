Чем опасны руководители-политиканы

Чем опасны руководители-политиканыИ как положить конец войнам менеджмента за ресурсы и влияние
Многим руководителям среднего и высшего звена приходится решать вопросы с помощью личного влияния в компании. Они согласовывают цели и планы своих подразделений с первым лицом, добывают ресурсы и полномочия, представляют результаты работы непосредственно правлению или совету директоров. Здесь без политики никак. Одним удается соблюдают баланс политики и управленческой работы, а для других политические игры становятся основным занятием. Это менеджеры-политиканы. Они приносят мало пользы бизнесу, а иногда даже и вредят. Деятельность политиканов характеризуется четырьмя основными особенностями.
1. Чтение сигналов. Такие люди не общаются прямо, а пытаются посылать и считывать сигналы, как это принято у политиков. Они внимательно следят за тем, какая повестка у первого лица, как в нее вписаться, тщательно анализируют, какое у него настроение, как трактовать действия и слова. Они перестают смотреть на объективные обстоятельства – что происходит на рынке или в отрасли, а пытаются предвосхитить тренды, которые, как им кажется, задает первое лицо.