Чем опасны руководители-политиканы

1. Чтение сигналов. Такие люди не общаются прямо, а пытаются посылать и считывать сигналы, как это принято у политиков. Они внимательно следят за тем, какая повестка у первого лица, как в нее вписаться, тщательно анализируют, какое у него настроение, как трактовать действия и слова. Они перестают смотреть на объективные обстоятельства – что происходит на рынке или в отрасли, а пытаются предвосхитить тренды, которые, как им кажется, задает первое лицо.