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Сотрудники выигрывают в судах чаще работодателей

Работники выиграли за полгода около 70 000 дел
Павел Сутулин
Не во всех категориях дел наблюдается столь явный перевес в пользу работников / Максим Стулов / Ведомости

Почти в 88% случаев (по 70 500 дел) требования истцов в трудовых спорах в российских судах были удовлетворены. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при ВС РФ за первые шесть месяцев 2022 г., которые для «Ведомостей» проанализировала компания BGP Litigation. За весь прошлый год было удовлетворено 89,3% (163 487) подобных исков.

Как заявила «Ведомостям» партнер BGP Litigation Анна Иванова, в подавляющем большинстве случаев истцами по трудовым спорам являются именно работники, а не работодатели. То есть чаще всего суды выносят решения именно в пользу работников. С этой оценкой согласен и юрист АО «СО ЕЭС» Иван Михайлов.

«Работодатели выступают в качестве истцов по трудовым спорам практически только по делам о взыскании с работника материального ущерба», – отмечает он (за первое полугодие 2022 г. было рассмотрено 2734 таких иска работодателей, т. е. 3,4% от общего числа дел).

Всего за первое полугодие 2022 г. российские суды рассмотрели 80 525 трудовых споров. Размер исков в 66,5% случаев составил менее 50 000 руб. (в прошлом году ниже этой границы находилось 68,4% требований). Чаще всего работники обращаются в суд за взысканием заработной платы: за первое полугодие 2022 г. было рассмотрено 56 515 таких дел, в 96% случаев (54 267) требования работников полностью или частично удовлетворялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных