Сотрудники выигрывают в судах чаще работодателей

Сотрудники выигрывают в судах чаще работодателейРаботники выиграли за полгода около 70 000 дел
Почти в 88% случаев (по 70 500 дел) требования истцов в трудовых спорах в российских судах были удовлетворены. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при ВС РФ за первые шесть месяцев 2022 г., которые для «Ведомостей» проанализировала компания BGP Litigation. За весь прошлый год было удовлетворено 89,3% (163 487) подобных исков.
Как заявила «Ведомостям» партнер BGP Litigation Анна Иванова, в подавляющем большинстве случаев истцами по трудовым спорам являются именно работники, а не работодатели. То есть чаще всего суды выносят решения именно в пользу работников. С этой оценкой согласен и юрист АО «СО ЕЭС» Иван Михайлов.
«Работодатели выступают в качестве истцов по трудовым спорам практически только по делам о взыскании с работника материального ущерба», – отмечает он (за первое полугодие 2022 г. было рассмотрено 2734 таких иска работодателей, т. е. 3,4% от общего числа дел).
Всего за первое полугодие 2022 г. российские суды рассмотрели 80 525 трудовых споров. Размер исков в 66,5% случаев составил менее 50 000 руб. (в прошлом году ниже этой границы находилось 68,4% требований). Чаще всего работники обращаются в суд за взысканием заработной платы: за первое полугодие 2022 г. было рассмотрено 56 515 таких дел, в 96% случаев (54 267) требования работников полностью или частично удовлетворялись.