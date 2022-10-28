Сотрудники выигрывают в судах чаще работодателей

Почти в 88% случаев (по 70 500 дел) требования истцов в трудовых спорах в российских судах были удовлетворены. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при ВС РФ за первые шесть месяцев 2022 г., которые для «Ведомостей» проанализировала компания BGP Litigation. За весь прошлый год было удовлетворено 89,3% (163 487) подобных исков.